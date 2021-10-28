Criminoso na lista dos 10 mais procurados do ES é preso pela PM

Marlom Brendo Figueiredo dos Santos (27 anos)

É o chefe da organização criminosa "Trem Bala", que nasceu no Bairro da Penha, em Vitória, e atualmente tem ramificações em municípios da Grande Vitória e interior. Envolvido no crime desde 2014, é um criminoso com uma extensa ficha criminal, apontado como um homem extremamente perigoso e, atualmente, o mais procurado do Espírito Santo. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública recebeu informações de que Marujo está escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Contra ele, constam cinco mandados de prisão em aberto, pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.

Um dos chefes do grupo criminoso que atua na região de Itararé, em Vitória. Temido pelo poder bélico e pela forma como costuma matar os rivais, ele ganhou espaço no cenário do crime local, montando uma verdadeira empresa voltada para o tráfico de drogas com seus irmãos. Luan está envolvido em ataques realizados ao Cruzamento, Piedade, Romão, entre outros na Capital. Além disso, ele está na condição de foragido do sistema prisional. Contra ele, constam dois mandados de prisão por homicídio qualificado. Informações que chegam à Sesp indicam que Luan Vera está escondido no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, assim como Marujo.

Possui mandados de prisão por homicídio e é considerado um dos indivíduos mais perigosos de Cariacica. É o líder do tráfico no Morro do Quiabo e investigado em diversos inquéritos no Departamento de Homicídios (DHPP). Entre os crimes atribuídos a ele, está o tiroteio que deixou três mortos e dois feridos em Flexal I, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2021, com "Menor Erick" e Rondinei.

Tem mandado de prisão por homicídio e é considerado o chefe da organização criminosa que tem provocado tiroteios na região de Planalto Serrano, na Serra. Segundo os levantamentos, o grupo criminoso dele atua no Bloco A do bairro serrano, e é ele quem ordena os ataques a gangues rivais, com o objetivo de expandir a área de atuação. A namorada dele foi morta em um ataque direcionado a ele, no dia 29 de maio deste ano. Investigações também indicam que Paulo Ricardo pode estar envolvido em ataques contra jornalistas no bairro ocorrido neste ano. Paulo Ricardo foi preso nesta quarta-feira (27).

Indivíduo de altíssima periculosidade, possui mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação, corrupção de menores, entre outros. Responde por crimes de homicídio cometidos em Vila Velha e Guarapari, e já foi preso pela Polícia Federal em 2009, na Operação Volver, que investigou o tráfico de drogas entre os estados de Mato Grosso e Espírito Santo. Willian fugiu do presídio em 2020 e, atualmente, é considerado chefe do tráfico na região de Dom João Batista, em Vila Velha, e do bairro Santa Mônica, em Guarapari. Ele responde como mandante por crimes cometidos enquanto ainda estava preso.

Com mandados de prisão em aberto desde 2018, Jackson responde por homicídios e porte ilegal de arma de fogo. É um dos líderes do tráfico de drogas na região da Grande Santa Rita e foi identificado como um dos "cabeças" de um consórcio do crime, firmado por grupos criminosos que atuam nesta região. Investigações da DHPP da Serra apontam que lideranças de sete grupos criminosos distintos se uniram, com o objetivo de eliminar rivais que passaram a ameaçar o domínio territorial dessa aliança. Para isso, eles promovem ataques e matam adversários.

Chefe do tráfico de drogas no bairro Santa Rosa, em Cariacica, é o principal rival do grupo criminoso do Morro do Quiabo, com o qual mantém confrontos frequentes. É membro da organização criminosa que atua no Bairro da Penha, sendo considerado a principal liderança dessa organização em Cariacica. Por meio dessa conexão, obtém armas para promover os ataques aos rivais. Possui três mandados de prisão em aberto, todos por homicídio.

Está diretamente envolvido no tiroteio que deixou três mortos e dois feridos no bairro Flexal I, Cariacica, no dia 2 de janeiro de 2021, com "Cara de Vaca" e Rondinei. Possui mandado de prisão por homicídio em aberto e é membro do grupo criminoso que comanda o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica.

Terceiro membro do grupo criminoso que domina o tráfico de drogas no Morro do Quiabo, em Cariacica, com mandado de prisão em aberto por homicídio e envolvido no tiroteio em Flexal no dia 2 de janeiro de 2021. Em 2018, com 18 anos, ele fugiu da delegacia Regional de Cariacica, algemado, com um comparsa.

Atualmente comanda o tráfico de drogas no Morro da Garrafa, em Vitória, e está associado à organização criminosa que domina o Bairro da Penha, esta comandada por Marujo. Investigações apontam que Gabriel tem participação na morte de Douglas Caser, executado com 34 tiros em Laranjeiras, na Serra, em junho do ano passado. Ele forneceu o armamento usado no crime.