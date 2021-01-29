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Punição de até R$ 1,9 mil

Anchieta vai multar quem colocar som alto na rua durante o carnaval

A fiscalização poderá apreender os aparelhos de quem insistir na permanência e aplicar multa que pode chegar a R$ 1.950,00. Concentração de blocos carnavalescos e shows também estão proibidos

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 18:01

Publicado em 

29 jan 2021 às 18:01
Guarda Municipal atuará na fiscalização
Guarda Municipal atuará na fiscalização Crédito: Divulgação/PMA
No município de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, a prefeitura publicou regras para o período do carnaval deste ano, para evitar aglomeração e o aumento das infecções causadas pela Covid-19. Entre as medidas está a aplicação de multa, em caso de insistência de pessoas que permaneçam com instrumentos amplificadores de som nas praias e vias públicas.
O decreto que define as regras foi publicado nesta quinta-feira (28) pela prefeitura do balneário. Pelo novo documento fica proibido o uso de equipamentos de som nestes espaços, salvo quando autorizados pelo poder público. A fiscalização poderá recolher os aparelhos de quem insistir na permanência, aplicar multa que pode chegar a R$ 1.950,00 e apreender ou interditar a fonte reprodutora de ruído.
Anchieta vai multar quem colocar som alto na rua durante o carnaval
Também está proibida a concentração de blocos carnavalescos em espaços públicos ou privados; a realização de shows artísticos, marchinhas, matinês, música ao vivo, entre outros.
A Guarda Municipal e as fiscalizações de obras, sanitária e ambiental ficam autorizadas a dispersar os cidadãos que estiverem promovendo aglomeração. A prefeitura também fará barreiras sanitárias nos limites territoriais do município.

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