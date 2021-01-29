Anchieta vai multar quem colocar som alto na rua durante o carnaval

O decreto que define as regras foi publicado nesta quinta-feira (28) pela prefeitura do balneário. Pelo novo documento fica proibido o uso de equipamentos de som nestes espaços, salvo quando autorizados pelo poder público. A fiscalização poderá recolher os aparelhos de quem insistir na permanência, aplicar multa que pode chegar a R$ 1.950,00 e apreender ou interditar a fonte reprodutora de ruído.