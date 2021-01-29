No município de Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, a prefeitura publicou regras para o período do carnaval deste ano, para evitar aglomeração e o aumento das infecções causadas pela Covid-19. Entre as medidas está a aplicação de multa, em caso de insistência de pessoas que permaneçam com instrumentos amplificadores de som nas praias e vias públicas.
O decreto que define as regras foi publicado nesta quinta-feira (28) pela prefeitura do balneário. Pelo novo documento fica proibido o uso de equipamentos de som nestes espaços, salvo quando autorizados pelo poder público. A fiscalização poderá recolher os aparelhos de quem insistir na permanência, aplicar multa que pode chegar a R$ 1.950,00 e apreender ou interditar a fonte reprodutora de ruído.
Anchieta vai multar quem colocar som alto na rua durante o carnaval
Também está proibida a concentração de blocos carnavalescos em espaços públicos ou privados; a realização de shows artísticos, marchinhas, matinês, música ao vivo, entre outros.
A Guarda Municipal e as fiscalizações de obras, sanitária e ambiental ficam autorizadas a dispersar os cidadãos que estiverem promovendo aglomeração. A prefeitura também fará barreiras sanitárias nos limites territoriais do município.