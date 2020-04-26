Alunos e professores da Ufes defendem isolamento para conter coronavírus

Biblioteca Central da Ufes Crédito: Fernando Madeira

Dessa porcentagem, 19% querem o isolamento total, 71% acreditam no isolamento parcial com os serviços essenciais funcionando e 5% acham o isolamento parcial com o comércio em funcionamento a melhor opção.

A pesquisa foi realizada para saber a percepção dos estudantes, professores e técnicos administrativos da Ufes sobre o isolamento social. Ela foi aplicada através de um questionário enviado via sistema oficial de e-mails da Ufes, que foi respondido entre os dias 10 e 16 de abril. Foram 3.815 respostas, o que equivale a cerca de 10% do quantitativo de pessoas que fazem parte da universidade. Desse total, 72% têm entre 18 a 25 anos e 88, 3% são estudantes de graduação.

Além das pessoas que acham o isolamento a melhor forma de combate ao coronavírus, o questionário revelou também que 52% das pessoas são pessimistas em relação aos impactos futuros no Brasil após a pandemia e 29,7% tem muito medo de pegar a Covid-19.

Percebemos que o pessoal da universidade está bastante preocupado, há um debate intenso sobre a volta das aulas ou não. Em função disso, ficamos interessados em saber qual era a percepção acadêmica sobre o momento atual. O que mais chama a atenção são os dados referentes à questão do isolamento, é uma porcentagem altíssima de pessoas que o defendem, afirmou o coordenador do Nupla, André Michelato.

OUTROS DADOS

André acrescentou que, apesar de o questionário ter sido aplicado somente a pessoas que têm uma relação direta com Ufes, ela retrata a visão dos capixabas.

É um número muito expressivo de respostas, se fossemos fazer uma pesquisa com 95% da validade da informação no Espírito Santo precisaríamos aplicar 600 questionários, estamos extrapolando absurdamente a quantidade de questionário. Deve haver diferenças sutis em algumas localidades que tenham uma densidade populacional muito baixa e a Covid-19 ainda não tenha uma expressão muito grande, disse.

Ele destacou ainda que outras pesquisas devem ser feitas para afunilar informações contidas nesses questionários. Entre elas, entender o motivo das pessoas estarem pessimistas com o futuro do Brasil após a pandemia.