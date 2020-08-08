Aluno surdo ganha estrutura necessária para ter aulas on-line no ES

Aluno está tendo aulas de casa Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

A comunicação é restrita na zona rural de Linhares, onde a família do Edilson mora. Então, um grande trabalho precisou ser feito para preparar a estrutura e receber o sinal de internet. O menino também ganhou um computador da empresa.

Estrutura foi colocada na casa do aluno Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

Nós doamos um notebook para o Edilson e instalamos o serviço de internet via satélite para que ele possa estudar. Agora ele pode ter acesso às aulas virtuais, afirmou Valéria Motta, diretora de RH da empresa de telecomunicações que fez a doação.

A novidade agradou a professora, ela continua recebendo todo o material didático da escola e faz a tradução para a linguagem de libras para que o aluno não fique sem os conteúdos.

A minha preocupação era de travar e eu não conseguir transmitir as informações para ele. Mas ele está entendendo tudo e está respondendo todas minhas perguntas. Eu estou muito feliz, contou Joyce.

Aluno acompanhando as aulas Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução

A novidade também está fazendo muita diferença na vida do aluno. Ele contou para professora que consegue fazer atividades que não realizava antes.

Antes eu não tinha internet, me sentia muito sozinho. E agora com a internet que chegou aqui em casa, eu consigo fazer as coisas, responder as atividades, fazer vídeo chamada, eu consigo responder e aprender, tenho possibilidade de estudar, relatou Edilson á professora.

Com a escola fechada por causa da pandemia, o contato com a professora era a única forma que o garoto tinha de ter contato com os estudos. Agora, ele também consegue acessar a internet para seguir aprendendo.

RELEMBRE O CASO

Desde que as aulas foram suspensas, em função da pandemia do novo coronavírus, a professora está ajudando o aluno, deficiente auditivo, com as lições Para isso, ela percorria cerca de 40 quilômetros, pelo menos uma vez por semana, até a casa do estudante, que mora na comunidade de Bananal do Sul, no mesmo município. Edilson tem 15 anos e está no primeiro ano do Ensino Médio.

"Quando começou a pandemia, entrei em contato com a família, mandei mensagem porque aqui não pega celular, e perguntei se teria como eu fazer esse atendimento com todas as medidas de segurança: álcool em gel, máscara, distância, ao ar livre. A família me deu um sinal positivo, entrei em contato com a direção da escola e passei a situação sobre a forma como iríamos abraçá-lo para não ter evasão", lembrou a professora.

Professora percorre 40 quilômetros para dar aula a aluno surdo no ES Crédito: Imagem TV Gazeta