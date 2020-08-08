Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Aluno surdo ganha estrutura necessária para ter aulas on-line no ES

Uma empresa instalou uma estrutura de internet e fez a doação de um computador para o estudante; história dele emocionou todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 12:51

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 12:51

Aluno está tendo aulas de casa
Aluno está tendo aulas de casa Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
A história da professora Joyce que está ajudando um deficiente auditivo com as lições durante a pandemia do novo coronavírus emocionou todo o Brasil, quando foi ao ar no Fantástico, da TV Globo. Pelo menos uma vez por semana, ela se deslocava da sede de Linhares, no Norte do Espírito Santo, até a casa do aluno, que mora em uma comunidade no interior do município, uma distância de 40 quilômetros. Mas agora, eles ganharam um auxílio para facilitar o aprendizado de Edilson. Ao ver a reportagem, uma empresa resolveu reduzir a distância entre professora e aluno por uma conexão na internet.
A comunicação é restrita na zona rural de Linhares, onde a família do Edilson mora. Então, um grande trabalho precisou ser feito para preparar a estrutura e receber o sinal de internet. O menino também ganhou um computador da empresa.
Estrutura foi colocada na casa do aluno Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
Nós doamos um notebook para o Edilson e instalamos o serviço de internet via satélite para que ele possa estudar. Agora ele pode ter acesso às aulas virtuais, afirmou Valéria Motta, diretora de RH da empresa de telecomunicações que fez a doação.
A novidade agradou a professora, ela continua recebendo todo o material didático da escola e faz a tradução para a linguagem de libras para que o aluno não fique sem os conteúdos. 
A minha preocupação era de travar e eu não conseguir transmitir as informações para ele. Mas ele está entendendo tudo e está respondendo todas minhas perguntas. Eu estou muito feliz, contou  Joyce.
Aluno acompanhando as aulas
Aluno acompanhando as aulas Crédito: TV Gazeta Norte | Reprodução
A novidade também está fazendo muita diferença na vida do aluno. Ele contou para professora que consegue fazer atividades que não realizava antes. 
Antes eu não tinha internet, me sentia muito sozinho. E agora com a internet que chegou aqui em casa, eu consigo fazer as coisas, responder as atividades, fazer vídeo chamada, eu consigo responder e aprender, tenho possibilidade de estudar, relatou Edilson á professora.
Com a escola fechada por causa da pandemia, o contato com a professora era a única forma que o garoto tinha de ter contato com os estudos. Agora, ele também consegue acessar a internet para seguir aprendendo.

RELEMBRE O CASO 

Desde que as aulas foram suspensas, em função da pandemia do novo coronavírus, a professora está ajudando o aluno, deficiente auditivo, com as lições Para isso, ela percorria cerca de 40 quilômetros, pelo menos uma vez por semana, até a casa do estudante, que mora na comunidade de Bananal do Sul, no mesmo município. Edilson tem 15 anos e está no primeiro ano do Ensino Médio.
"Quando começou a pandemia, entrei em contato com a família, mandei mensagem porque aqui não pega celular, e perguntei se teria como eu fazer esse atendimento com todas as medidas de segurança: álcool em gel, máscara, distância, ao ar livre. A família me deu um sinal positivo, entrei em contato com a direção da escola e passei a situação sobre a forma como iríamos abraçá-lo para não ter evasão", lembrou a professora. 
Professora percorre 40 quilômetros para dar aula a aluno surdo no ES
Professora percorre 40 quilômetros para dar aula a aluno surdo no ES Crédito: Imagem TV Gazeta
Para chegar até a comunidade de Bananal do Sul, a professora percorria parte do trecho em estrada de chão e precisa parar o carro duas vezes para abrir porteiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados