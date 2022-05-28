Adolescentes já podem tomar dose de reforço contra a Covid-19 no ES

Vacinação de adolescentes contra a Covid-19: Ministério da Saúde libera dose de reforço Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde

De acordo com dados da Sesa, o Espírito Santo tem 338.972 adolescentes nessa faixa etária. Desses, 305.121 (90%) tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já os vacinados com a segunda dose somam 241.427 (71%).

Estão aptos para tomar a terceira dose os adolescentes que tomaram a segunda dose, desde que tenham se passado quatro meses desde que se vacinaram pela segunda vez contra a Covid-19.

Para alcançar a meta de 90% de vacinados em todas as faixas etárias, a Sesa informou que adota como uma das estratégias a realização de um mutirão de vacinação por mês em cada município capixaba. Com isso, a Secretaria visa recompor a sua capacidade da oferta de vacinação em horários diferenciados e que os mutirões também ocorram de maneira individual em lugares de alto fluxo e em dias festivos.