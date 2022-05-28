Adolescentes já podem tomar dose de reforço contra a Covid-19 no ES

Os adolescentes de 12 a 17 anos que já tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19 há quatro meses estão liberados para tomar a dose de reforço no Espírito Santo. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que ressaltou estar trabalhando junto às secretarias municipais para ampliar a cobertura vacinal em todas as faixas etárias com doses disponíveis.
A aplicação da terceira dose da vacina nos adolescentes de 12 a 17 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde nessa sexta-feira (27). Até então, o reforço estava liberado apenas para jovens imunossuprimidos e pessoas com 18 anos ou mais.
De acordo com dados da Sesa, o Espírito Santo tem 338.972 adolescentes nessa faixa etária. Desses, 305.121 (90%) tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já os vacinados com a segunda dose somam 241.427 (71%).
Estão aptos para tomar a terceira dose os adolescentes que tomaram a segunda dose, desde que tenham se passado quatro meses desde que se vacinaram pela segunda vez contra a Covid-19.
Para alcançar a meta de 90% de vacinados em todas as faixas etárias, a Sesa informou que adota como uma das estratégias a realização de um mutirão de vacinação por mês em cada município capixaba. Com isso, a Secretaria visa recompor a sua capacidade da oferta de vacinação em horários diferenciados e que os mutirões também ocorram de maneira individual em lugares de alto fluxo e em dias festivos.
A Sesa ressaltou, em nota, que entende que a vacinação é uma estratégia capaz de mitigar e reduzir os riscos de quaisquer impactos que a pandemia da Covid-19 pode trazer, como uma medida de prevenção e controle.