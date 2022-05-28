Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
12 a 17 anos

Adolescentes já podem tomar dose de reforço contra a Covid-19 no ES

Dados da Sesa indicam que mais de 241 mil nessa faixa etária tomaram a segunda dose no ES. Para tomar a 3ª dose, eles precisam terem sido vacinados há, pelo menos, quatro meses

Publicado em 28 de Maio de 2022 às 13:52

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

28 mai 2022 às 13:52
Vacinação de jovens contra a Covid
Vacinação de adolescentes contra a Covid-19: Ministério da Saúde libera dose de reforço Crédito: Myke Sena/Ministério da Saúde
Os adolescentes de 12 a 17 anos que já tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19 há quatro meses estão liberados para tomar a dose de reforço no Espírito Santo. A informação é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que ressaltou estar trabalhando junto às secretarias municipais para ampliar a cobertura vacinal em todas as faixas etárias com doses disponíveis. 
aplicação da terceira dose da vacina nos adolescentes de 12 a 17 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde nessa sexta-feira (27). Até então, o reforço estava liberado apenas para jovens imunossuprimidos e pessoas com 18 anos ou mais.
De acordo com dados da Sesa, o Espírito Santo tem 338.972 adolescentes nessa faixa etária. Desses, 305.121 (90%) tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Já os vacinados com a segunda dose somam 241.427 (71%).
Estão aptos para tomar a terceira dose os adolescentes que tomaram a segunda dose, desde que tenham se passado quatro meses desde que se vacinaram pela segunda vez contra a Covid-19.
Para alcançar a meta de 90% de vacinados em todas as faixas etárias, a Sesa informou que adota como uma das estratégias a realização de um mutirão de vacinação por mês em cada município capixaba. Com isso, a Secretaria visa recompor a sua capacidade da oferta de vacinação em horários diferenciados e que os mutirões também ocorram de maneira individual em lugares de alto fluxo e em dias festivos.
A Sesa  ressaltou, em nota, que entende que a vacinação é uma estratégia capaz de mitigar e reduzir os riscos de quaisquer impactos que a pandemia da Covid-19 pode trazer, como uma medida de prevenção e controle. 

Veja Também

Vitória abre 5.900 vagas para vacinação contra gripe, Sarampo e Covid no sábado (28)

Com alta de Covid, cidades de SP recomendam uso de máscara em escolas

Casos de Covid no ES devem crescer até o fim de junho, alerta Reblin

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Adolescente Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados