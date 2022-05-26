Vitória abre 5.900 vagas para vacinação contra gripe, Sarampo e Covid no sábado (28)

Vitória vai oferecer, no sábado (28), mais de 5 mil vagas para a vacinação contra Influenza, Covid e Sarampo. O chamado Dia D acontece em todo o Estado, e o objetivo da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) é aplicar 70 mil doses.
Em Vitória, a campanha do Dia D acontece das 8h às 17h. Para se vacinar, é necessário fazer o agendamento, que será aberto nesta quinta-feira (26), às 14h. Para agendar, o interessado pode acessar o site agendamento.vitoria.es.gov.br ou usar o aplicativo Vitória Online.
A vacinação acontece em 15 pontos espalhados pela cidade, sendo eles:
- Igreja Batista em Jardim da Penha;
- Unidade de Saúde de Jardim Camburi;
- Unidade de Saúde do Bairro República;
- Unidade de Saúde da Ilhas das Caieiras;
- Unidade de Saúde de Resistência;
- Unidade de Saúde de Andorinhas;
- Unidade de Saúde de Consolação;
- Unidade de Saúde Grande Vitória;
- Unidade de Saúde de Alagoano;
- Unidade de Saúde de Conquista;
- Unidade de Saúde de Maruípe;
- Unidade de Saúde de Santo Antônio;
- Unidade de Saúde de Vitória;
- Unidade de Saúde de Santa Luiza;
- Unidade de Saúde da Ilha de Santa Maria.
QUEM PODE RECEBER AS DOSES DAS VACINAS?
Podem receber a vacina contra a Influenza:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
- Idosos;
- Gestantes e puérperas;
- Trabalhadores da saúde;
- Indígenas;
- Professores;
- Pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores de transporte coletivo urbano e de longo curso;
- Trabalhadores portuários;
- Forças de Segurança e Salvamento;
- Forças Armadas;
- Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade;
- População privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas;
- Pessoas em situação de rua.
Na campanha de Sarampo, fazem parte dos públicos-prioritários crianças de seis meses a menores de cinco anos e trabalhadores da saúde. Já para a Covid-19, a vacinação acontece para todos, a partir dos 5 anos de idade.
Covid-19:
Serão disponibilizadas vagas para:
- Primeira dose para população com 5 anos de idade ou mais;
- Segunda dose da Pfizer pediátrica, para crianças que receberam a primeira dose até 03/04;
- Segunda dose da Pfizer adulto, para pessoas que receberam a primeira dose até 03/04;
- Segunda dose da CoronaVac para crianças e adultos, que receberam a primeira dose há 28 dias ou mais;
- Segunda dose da AstraZeneca, para pessoas que receberam a primeira dose até 03/04;
- Dose de reforço para pessoas sem imunossupressão, com idade entre 18 e 59 anos, que receberam a segunda dose ou dose única até 03/02;
- Dose de reforço para pessoas sem imunossupressão, com 60 anos ou mais, que receberam a segunda dose ou dose única até 03/03;
- Dose de reforço para imunossuprimidos, de 12 anos de idade ou mais, que receberam a segunda até 03/04;
- Quarta dose para pessoas com 60 anos ou mais, que receberam a terceira até 03/03.