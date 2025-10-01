Ao vivo

Acompanhe a entrevista de empresário do Macakids e pescador resgatados no RJ

Maikel Araujo dos Santos e Ronald Menezes foram resgatados após dois dias à deriva após saírem de Anchieta para pescarem

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 14:23

Depois de dois dias à deriva em alto-mar, o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e Ronald Menezes falam ao vivo pela primeira vez sobre os momentos de angústia e resgate. Os dois foram encontrados no Rio de Janeiro na terça-feira (30) e trazidos de volta ao Espírito Santo pelo Corpo de Bombeiros capixaba.

Eles haviam desaparecido no domingo (28), quando saíram para pescar na embarcação Monkey Sub, em Anchieta, no litoral do Estado.



