Abastecimento de água: as cidades em estado de atenção no Espírito Santo

Cesan pede para que a população economize água nos próximos meses Crédito: Pixabay

Devido à onda de calor que atinge o Espírito Santo desde a semana passada, cinco municípios já estão com a capacidade dos mananciais comprometida, segundo alertou a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan) . Atualmente em estado de alerta, são eles: Pinheiros, Montanha, Nova Venécia, Conceição do Castelo e Ponto Belo – enquadrados como o de maior risco para um possível desabastecimento.

A assessora da diretoria Operacional da Cesan, Jouze Ferrari, explicou que esse cenário foi provocado pelo alto consumo de água nos últimos dias, além da falta de chuvas. "Havia a expectativa de que chovesse neste início de novembro, como tradicionalmente ocorre, todos os anos, mas não aconteceu", afirmou.

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Região Metropolitana

De acordo com a assessora, o segundo maior rio da região, o Santa Maria, ainda não apresentou uma redução significativa.

"Estamos trabalhando em plena capacidade. Isso acaba gerando uma maior demanda, mas estamos conseguindo manter as operações. Mesmo assim, requer muita atenção, e o consumo exagerado de água deve diminuir", frisou Jouze Ferrari.

O que está sendo feito

Ainda segundo a Cesan, algumas medidas devem ser tomadas para evitar que o quadro se torne crítico e afete diretamente o dia a dia da população. Investimentos já estão sendo realizados pela companhia, como a compra de novos carros-pipa (veja abaixo):

Ações previstas pela Cesan:

Captação de água em córregos e poços próximos aos locais em situação crítica, para reforçar o abastecimento;

Substituição de bombas por bombas reservas, além da instalação de novas;

Novos investimentos para ampliar as estações de água, criar novos reservatórios e comprar novos carros-pipa.