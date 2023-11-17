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Falta de chuva

Abastecimento de água: as cidades em estado de atenção no Espírito Santo

Falta de chuvas e o 'calorão' causam preocupação na Cesan, que fez um alerta nesta quinta (16) para o volume dos mananciais em todo o Estado
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

17 nov 2023 às 06:18

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 06:18

Torneiras abertas: acesso à agua ainda é restrito
Cesan pede para que a população economize água nos próximos meses Crédito: Pixabay
Devido à onda de calor que atinge o Espírito Santo desde a semana passada, cinco municípios já estão com a capacidade dos mananciais comprometida, segundo alertou a Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan). Atualmente em estado de alerta, são eles: Pinheiros, Montanha, Nova Venécia, Conceição do Castelo e Ponto Belo – enquadrados como o de maior risco para um possível desabastecimento.
A situação é observada sobretudo nas localidades abastecidas por córregos. É o caso, por exemplo, do distrito de São João Sobrado, em Pinheiros, no Norte do Estado, que apresentou falta d'água por 15 dias. Para amenizar o problema, foram utilizados caminhões-pipa, e a expectativa era que o abastecimento fosse normalizado ainda nesta quinta (16). 
A assessora da diretoria Operacional da Cesan, Jouze Ferrari, explicou que esse cenário foi provocado pelo alto consumo de água nos últimos dias, além da falta de chuvas. "Havia a expectativa de que chovesse neste início de novembro, como tradicionalmente ocorre, todos os anos, mas não aconteceu", afirmou.
Abastecimento de água: as cidades em estado de atenção no Espírito Santo
Embora apresentem uma melhor condição, outros 48 municípios também podem enfrentar problemas de abastecimento. O alerta da própria Cesan é válido para os próximos meses, com a aproximação do verão. 

Região Metropolitana

Na Grande Vitória, a principal preocupação é com o Rio Jucu, que abastece Vila Velha, Viana e Cariacica. Conforme divulgado pelo colunista de A Gazeta Leonel Ximenes, a atual vazão atual dele é de 8.060 litros/segundo, sendo que a considerada crítica é de 6.260,04 litros/segundo. No início do mês, estava próxima de 25 mil litros/segundo.
De acordo com a assessora, o segundo maior rio da região, o Santa Maria, ainda não apresentou uma redução significativa.
"Estamos trabalhando em plena capacidade. Isso acaba gerando uma maior demanda, mas estamos conseguindo manter as operações. Mesmo assim, requer muita atenção, e o consumo exagerado de água deve diminuir", frisou Jouze Ferrari.

O que está sendo feito

Ainda segundo a Cesan, algumas medidas devem ser tomadas para evitar que o quadro se torne crítico e afete diretamente o dia a dia da população. Investimentos já estão sendo realizados pela companhia, como a compra de novos carros-pipa (veja abaixo):
Ações previstas pela Cesan:
  • Captação de água em córregos e poços próximos aos locais em situação crítica, para reforçar o abastecimento;
  • Substituição de bombas por bombas reservas, além da instalação de novas; 
  • Novos investimentos para ampliar as estações de água, criar novos reservatórios e comprar novos carros-pipa.
Jouze Ferrari também orienta que a população se conscientize e busque economizar água. "Nos municípios do interior, sempre chamamos a atenção para a irrigação, por exemplo. Também vale a pena citar a lavagem excessiva de calçadas, a necessidade de banhos mais curtos; enfim, evitar o desperdício", disse. 

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