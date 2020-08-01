A evolução da pandemia do novo coronavírus no ES de março a julho

Maioria dos capixabas já está com a rotina alterada há meses por causa da pandemia

Diante de tanta informação, pode ser difícil ter uma noção geral do comportamento da doença ao longo dos últimos 157 dias no Estado. Com o objetivo de simplificá-lo e ajudar a compreensão por parte dos capixabas, A Gazeta traz infográficos e resumos da situação ao passar do tempo.