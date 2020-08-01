A evolução da pandemia do novo coronavírus no ES de março a julho

Oficialmente, já faz cinco meses que o novo coronavírus chegou ao Espírito Santo. Desde então, há atualizações diárias sobre o número de casos confirmados e de mortes causadas pela Covid-19. Sem contar os números de outros índices que variam dia após dia, semana após semana.
Diante de tanta informação, pode ser difícil ter uma noção geral do comportamento da doença ao longo dos últimos 157 dias no Estado. Com o objetivo de simplificá-lo e ajudar a compreensão por parte dos capixabas, A Gazeta traz infográficos e resumos da situação ao passar do tempo.
CINCO MESES DE CASOS CONFIRMADOS
O primeiro diagnóstico positivo para a Covid-19 em território capixaba foi divulgado no dia 5 de março pelo Ministério da Saúde. Em maio, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) revelou que o paciente teria sido testado cerca de uma semana antes, durante a Quarta-feira de Cinzas.
Como pode ser visto no gráfico, o número de novos casos confirmados só aumentou. O crescimento mais rápido aconteceu entre os meses de maio e junho, quando a quantidade de infectados quase triplicou. Em julho, a pandemia continuou crescendo, mas já em ritmo mais lento.
QUATRO MESES DE MORTES
A primeira morte causada pelo novo coronavírus no Espírito Santo aconteceu no dia 2 de abril. Ou seja, um mês depois do início da pandemia. A vítima era um homem de 57 anos, que fazia parte do grupo de risco, por ser obeso e hipertenso. No final daquele mesmo mês, já eram 93 vidas perdidas no Estado.
Considerando os óbitos divulgados diariamente ao longo de um mês, maio registrou cinco vezes mais mortos que abril quantidade que ainda chegou a ser dobrada em junho, que teve mais de mil novas mortes. Somente agora, no segundo semestre, houve a primeira queda no índice.
A PANDEMIA NO ES
Nesta sexta-feira (31), o Espírito Santo ultrapassou a marca dos 83 mil casos confirmados do novo coronavírus, atingindo 83.292 infectados. Já o número de mortes chegou a 2.544. Dessa forma, a letalidade do Estado está em 3,05%. O melhor dado é que cerca de 80% dos capixaba já são considerados curados.