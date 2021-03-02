12 (preciosas) dicas para lidar com a irritação dos filhos em tempos de pandemia

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Não adianta querer acalmar uma criança se você também estiver nervoso. Para acalmar alguém é preciso, primeiro, que você esteja calmo. "É muito difícil a gente lidar com a irritação dos outros quando a gente não está cuidando nem da nossa. Para gente conseguir ajudar a criança a se acalmar, a gente precisa estar calmo. A gente precisa aprender a se acalmar. Parar de exigir da criança que ela se acalme, quando nem a gente consegue se acalmar. Quando ela se irritar, a gente tem que respirar fundo, ajudar a criança a respirar e a se acalmar. Depois resolver o problema. Focar na solução", defende a psicóloga Nanda Perim.

Para ajudar a criança a se acalmar é preciso, antes, buscar entender o que fez com que ela ficasse irritada. "A melhor forma de lidar com a irritação dos nossos filhos é primeiro de tudo entender o que está acontecendo, o contexto da criança para ela estar mais irritada. Como foi o dia dela? O que aconteceu no dia dela para ela estar assim?", questiona a psicóloga.

Crianças funcionam melhor se souberam quanto tempo vai durar cada atividade, por quanto tempo vai poder brincar e que horas terá que parar para estudar ou tomar banho, por exemplo. "É tratar com amor, carinho e afeto, mas trabalhando com respeito. É determinar, por exemplo, que ela vai ficar meia hora (de tal hora até tal hora) no tablet e depois vai desligar o aparelho para fazer outra coisa", explica o neurologista Thiago Gusmão.

Combine com o seu filho como você gostaria que as coisas acontecessem. Converse com ele e estabeleça um acordo que fique bom para os dois. "Fale antes tudo que você quer, converse. E quando precisar dizer não, não é um não por não, é porque você conversou antes, combinou antes. Isso ajuda na maturidade da criança, saber começar e saber terminar as coisas", afirma Gusmão.

Agir de forma agressiva para que a criança faça o que você deseja não costuma funcionar. Explique tudo, dê todas as justificativas de forma que ela entenda o que você está propondo. "Tirar o brinquedo, bater, punir, sem modular o comportamento, sem dar o motivo, explicar, ou dar uma segunda alternativa, gera um efeito rebote", garante o neurologista Thiago Gusmão.

Uma rotina, com horário estabelecido para cada coisa, faz com que a criança colabore com os pais e cumpra, mais facilmente, o que foi combinado. "As crianças gostam de saber o que vai acontecer. Sem rotina a criança não sabe se terá tempo para todas as atividades - para brincar, estudar e ver televisão, por exemplo - e isso é estressante para elas", afirma a PsiMama. Thiago Gusmão concorda, e completa: "A falta de rotina contribui para que a criança fique mais imatura. A rotina e o respeito às regras são fundamentais dentro de casa".

Em época de pandemia, a ausência da escola de forma presencial também contribui para deixar as crianças mais irritadas. Elas estão longe dos amigos e, muitas vezes, sem espaço para correr, pular e gastar energia. "A cada 10 crianças que eu atendo, oito os pais reclamam que estão ansiosas. Elas estão expostas às telas, sem socializar com outras crianças. É muito tempo ocioso. O ser humano aprende imitando, quando perco as habilidades sociais, tenho uma criança mais imatura, irritada, agressiva", detalha Gusmão.

Estabeleça um tempo por dia para o uso de televisão, celular, tablet e videogame. "As telas aumentam os níveis de cortisol, o que faz com que a criança fique irritada depois de muitas horas na frente da televisão ou do tablet. Além disso, enquanto a criança está distraída com a experiência das telas - eletrizante, colorida e empolgante - seu corpo libera muita dopamina, um hormônio do prazer. Quando os níveis de domina caem, a criança busca mais. Quando não tem, a criança não fica bem", esclarece Nanda Perim. "A criança vai querer sempre mais e mais, como um vício", completa Thiago Gusmão.

Tire uma hora do dia para brincar com a criança, sem interferências do trabalho ou de outras atividades. Tenha tempo de qualidade com seu filho. "Em vez dela te chamar atenção, você dá atenção para ela primeiro. Sentar no chão com seu filho para brincar, nada substituiu isso", defende o neurologista.

Atividade física é fundamental. Crianças precisam gastar energia. "Brincar é um aprendizado sem fim. Se a criança não pode correr ou pular em um determinado lugar, ela precisa ter alternativas para fazer isso em local adequado. Brincar é a chave para a cooperação e a boa tomada de decisões, uma vez que reinicia o cérebro para que seu filho possa pensar com clareza novamente", lembra a psicóloga Nanda Perim.

Decida quais brigas você realmente quer comprar. Dizer não o tempo inteiro, sem alternativas, só vai servir para a criança ficar mais irritada. "Pode trabalhar com prevenção, escolhendo as nossas batalhas, para a criança não ficar se chateando o tempo inteiro. Ter tempo para gente e ter tempo específico para essa criança. Listar as prioridades do dia, o que a gente vai priorizar e o que a gente vai fazer só quando der", ensina a psicóloga.