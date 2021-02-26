Aula presencial: 4 razões para voltar à escola e 4 razões para manter as crianças em casa

Distanciamento é uma das novas regras nas escolas Crédito: Fernando Madeira

mandar ou não o filho para escola de forma presencial? Após quase um ano de afastamento da sala de aula, é seguro retornar com as crianças para a escola neste momento? O ano mudou, mas para muitos pais as preocupações são as mesmas. A maior delas passa, provavelmente, pela relação escola - pandemia. As vacinas começaram a chegar, ainda que de forma lenta, mas o coronavírus está longe de ir embora. Para os que podem escolher, uma dúvida ainda persiste:Após quase um ano de afastamento da sala de aula, é seguro retornar com as crianças para a escola neste momento?

Especialistas ouvidos por A Gazeta defendem que essa é uma decisão individual de cada família e vai depender, principalmente, da relação de confiança dos pais com a escola. Para o neurologista infantil Thiago Gusmão, o desafio neste momento é equilibrar saúde e educação, sem esquecer das particularidades de cada família.

“O isolamento social é importante. Mas as crianças tiveram perdas gigantescas depois de um ano sem aula presencial. Vai depender muito de cada família, mas é essa balança que a gente precisa equilibrar”, defende.

Celeste Fabris é coordenadora pedagógica de uma escola de educação infantil e concorda com o neurologista. “A educação é soberana, mas a saúde ultrapassou neste momento a questão pedagógica. Sou favorável ao retorno em uma escola que tenha a responsabilidade de cumprir rigorosamente o protocolo. Tem pai querendo uma escola como se não houvesse pandemia. É voltar para uma escola que não é mais a mesma escola, porque se for a mesma, está fazendo errado”, afirma.

"Criança gosta de criança. Elas vão para a praia, pracinha, festinha de aniversário. É melhor que não façam nada disso e vão para a escola. As crianças estão sós, apesar de estarem em casa com a família. Os pais estão em casa trabalhando, sem atenção para elas. Muitas crianças inibidas para conversar, para se expressar e assustadas, porque não têm a real noção dessa pandemia" Celeste Fabris - Coordenadora pedagógica

VOLTA ÀS AULAS NO ES

No Espírito Santo, algumas escolas - particulares e públicas -, já retomaram as atividades de forma presencial. As escolas que ainda permanecem fechadas deverão reabrir na próxima segunda-feira (01) , conforme prazo estabelecido pelo governo do Estado. A Secretaria do Estado de Educação (Sedu) determinou que a partir de 1° de março todas as escolas devem estar abertas e retornarão ao ensino presencial, ainda que de forma híbrida. O funcionamento adotará medidas sanitárias de segurança para evitar a contaminação por coronavírus.

REGRAS

O infectologista Lauro Ferreira Pinto, lembra que, como em qualquer outro lugar, as regras principais na escola são: distanciamento e uso de máscaras. Além disso, vale manter as crianças longe das pessoas do grupo de risco, como os avós.

“O tempo fora da escola é muito complicado para as crianças, interfere no aprendizado, na socialização. As crianças sofrem demais. É não encher a sala, manter os distanciamentos possíveis e usar máscara. Essas crianças que voltam têm que evitar o contato com pessoas de muito risco, especialmente os avós”, orienta.

Uso de máscara e distanciamento: crianças são capazes de cumprir as novas regras Crédito: Freepik

E se engana quem pensa que as crianças, mesmo as menores, não são capazes de respeitar as regras de saúde. A coordenadora pedagógica Celeste Fabris conta que elas agem conforme a orientação que recebem: tiram a máscara para comer, colocam em local adequado, lavam as mãos, comem, lavam as mãos de novo e colocam uma máscara limpa.

“Outro dia, em uma área aberta da escola, sem mais ninguém por perto, sugeri a um aluno de 4 anos que tirasse a máscara por uns segundos para respirar. Ouvi dele o seguinte: ‘Não, tia. Não está me incomodando. Eu quis voltar para a escola e combinei com a minha mãe que eu ia usar a máscara’”, recorda Celeste.

PREJUÍZOS NA SOCIALIZAÇÃO

Além dos prejuízos na escrita, leitura e matemática, a ausência de socialização é, provavelmente, o maior problema enfrentado pelas crianças depois de quase um ano longe da escola.

A psiquiatra Fernanda Mappa, especialista em infância e adolescência, afirma que é durante a infância que a criança tem o primeiro contato com a socialização. "Esse processo tem início em casa, quando a criança começa a compreender que há outras pessoas para conviver além do pai, da mãe e dos irmãos, e é na escola que a socialização é realmente potencializada", explica.

"Quando a criança está sem a escola, ela perde a habilidade social do dividir, saber ganhar, perder, o limite de regras. Perde o lado social, fundamental para a criança. O ser humano aprende imitando, quando perco as habilidades sociais, tenho uma criança mais imatura. Regressão de comportamento, choro, medo, agressividade da criança aumentam muito" Thiago Gusmão - Neurologista infantil

A falta de socialização está entre os maiores prejuízos para as crianças Crédito: Pixabay

RAZÕES PARA O SEU FILHO VOLTAR PARA A ESCOLA

TDAH e Autismo psicóloga Nanda Perim, a Para a, a Psimama , as crianças filhas únicas que estão há muito tempo em casa, sem outras crianças e sem ter com quem brincar. Para essas crianças, voltar para escola é uma opção. "Elas estão dependendo 100% da atenção dos adultos, que geralmente estão ocupados com muita coisa - tendo que dar conta de trabalho, de comida, de casa. Para essas crianças, para aprender, para alfabetizar, para se socializar, para se divertir, para gastar energia, vale a pena. Isso considerando que é uma escola consciente", pontua. A psiquiatra infantil Fernanda Mappa lembra que, no período pré-escolar, o desenvolvimento ocorre de modo muito acelerado e depende de interação com outras crianças. "Assim, 7 meses de afastamento da pré-escola, para uma criança de 0 a 3 anos de idade, pode significar um sexto ou mais da sua vida com privação de estimulação e convivência com pares", explica. O 1° e 2° ano do Ensino Fundamental fazem parte da fase de aquisição e consolidação de leitura, escrita e matemática. "Tenho visto crianças com regressão da parte da matemática, por exemplo, na memorização da multiplicação. Criança que já tinha gravado a tabuada e está esquecendo. Não teve a prática de litura, então tem prejuízos na interpretação de texto, os erros ortográficos aumentaram, com as trocas de letras e omissões de letras na escrita", exemplifica o neurologista Thiago Gusmão. Crianças com Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) ou com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) têm grande dificuldade com sistema on-line ou híbrido. A escola de forma presencial é fundamental para o desenvolvimento e aprendizado dessas crianças. "O reforço pedagógico com o professor, de forma presencial, cativa mais o foco de atenção nessas crianças. E a sustentação dessa atenção provoca melhora no aprendizado. Essas crianças tiveram perdas imensas", afirma Gusmão. Veja como as escolas do ES vão receber os alunos da educação especial

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