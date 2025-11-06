Veja vídeo

Momento Agro: como a reforma tributária afeta produtores rurais no ES

Videocast aborda os impactos das novas regras para o agronegócio e aponta medidas que podem ser adotadas pelos produtores rurais, ainda em 2025, na preparação para a mudança

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 17:18

Falta pouco mais de dois meses para a reforma tributária começar a ser implementada, a partir do dia 1º de janeiro de 2026. A promessa é de transformação do sistema tributário, com reestruturação e simplificação da cobrança de impostos no Brasil.

Para explicar os impactos das novas regras para o agronegócio e apontar as medidas que podem ser adotadas pelos produtores rurais, ainda em 2025, na preparação para a mudança, a jornalista Rosi Ronquetti convidou para o bate-papo no Momento Agro o advogado e especialista em Direito Tributário, Dayvid Cuzzuol Pereira, e a contadora Amália Toniato Beltreame.

Dayvid explica que “o novo sistema traz mudanças significativas para os produtores rurais, implementando um regime diferenciado e a substituição de tributos, o que exigirá maior formalização e planejamento do setor”.

Ainda segundo o advogado, “a medida afeta principalmente os produtores pessoa física, com faturamento acima de R$ 3,6 milhões anuais, que precisarão se adaptar às novas obrigações acessórias impostas pela Reforma Tributária”.

Em meio a tantas dúvidas e incertezas, Amália ressalta que a reforma também traz oportunidades para os produtores. Ela complementa: “A falta de organização e controle não permite ao produtor saber, por exemplo, quanto custou uma produção. A Reforma vai forçar uma maior organização. Ele passará a enxergar as possibilidades de aproveitar créditos sobre a compra de máquinas ou insumos, que, sem controle das informações, acabam passando despercebidos.”

