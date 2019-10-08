Espírito Santo é sede do maior simpósio sobre cafés do país

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 11:11
- Atualizado há 6 anos
Começa nesta terça-feira (08/10) em Vitória o X Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, o maior evento deste tipo do país. Até a próxima sexta-feira (11), pesquisadores de todo o país participarão do evento que traz inovações em pesquisa aliadas à sustentabilidade no cultivo do café. Ao todo, cerca de 700 pessoas se reúnem no Centro de Convenções de Vitória.
O evento está sendo promovido pelo Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em Café.
Pesquisadores, extensionistas, técnicos, professores, estudantes, dirigentes de instituições do setor cafeeiro, empresários, cafeicultores e demais interessados nos Cafés do Brasil participarão do evento.
Estarão expostos 399 trabalhos técnicos-científicos sobre temas que vão desde a agregação de qualidade ao café, agroclimatologia, biotecnologia e fisiologia até o aperfeiçoamento dos processos industriais e novos produtos à base de café.
