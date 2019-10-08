Em Vitória

Espírito Santo é sede do maior simpósio sobre cafés do país

Pesquisadores de todo o país participarão de evento que traz inovações em pesquisa aliadas à sustentabilidade no cultivo do café

Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país Crédito: Pixabay

Começa nesta terça-feira (08/10) em Vitória o X Simpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasil, o maior evento deste tipo do país. Até a próxima sexta-feira (11), pesquisadores de todo o país participarão do evento que traz inovações em pesquisa aliadas à sustentabilidade no cultivo do café. Ao todo, cerca de 700 pessoas se reúnem no Centro de Convenções de Vitória.

Pesquisadores, extensionistas, técnicos, professores, estudantes, dirigentes de instituições do setor cafeeiro, empresários, cafeicultores e demais interessados nos Cafés do Brasil participarão do evento.

Estarão expostos 399 trabalhos técnicos-científicos sobre temas que vão desde a agregação de qualidade ao café, agroclimatologia, biotecnologia e fisiologia até o aperfeiçoamento dos processos industriais e novos produtos à base de café.

