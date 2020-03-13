Saint Patrick's Day: bares do ES comemoram com shows e promoções

Padroeiro da Irlanda, São Patrício é adorado naquele país. Não à toa os irlandeses aproveitam o dia do santo, 17 de março, para festejar intensamente e beber muita cerveja, promovendo um verdadeiro carnaval. A tradição de comemorar o Saint Patrick's Day teve origem nos Estados Unidos e no Canadá, que contam com muitos imigrantes irlandeses, e é seguida em vários países. De uns anos pra cá, a festa tem engajado cada vez mais os bebedores brasileiros, que aproveitam os eventos temáticos nos bares e pubs com promoções de cerveja, sorteios de brindes e o tradicional chope verde da data.
Os estabelecimentos capixabas, na Capital e nas montanhas, não ficaram de fora, e algumas casas escolheram antecipar, festejando São Patrício já neste fim de semana. Confira a programação a seguir, escolha o seu destino e divirta-se!
ANTUÉRPIA ON TAP
- A Antuérpia festeja São Patrício neste sábado, a partir das 20h, com chope verde e música ao vivo com Filipe Villanova (pop rock). No mezanino, Flash Day com tattoos de Fabrício Medeiros e Kann Reis.
- Endereço: Av. Rio Branco, 1640, Loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1001.
CASA 107
- Na terça (17), a cervejaria Casa 107 terá chope verde em seus dois endereços. Na Mata da Praia, em Vitória, show com Tropical Brothers a partir das 18h30, sem cobrança de couvert. A filial do Shopping Mestre Álvaro, Serra, também terá música ao vivo. As duas casas servirão rodada grátis do chope comemorativo, de hora em hora. A partir das 17h.
- Endereços: Av. Carlos Gomes de Sá, 730, Ed. Rip Center II, Loja 7, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-8157. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. (27) 3010-3288.
CERVEJARIA BARBA RUIVA
- A Barba Ruiva comemora o Saint Patrick's Day neste sábado (14), com show da banda Overphone (clássicos do rock), a partir das 20h30. Os chopes Pilsen e Stout de 500ml serão vendidos pelo preço do de 300ml. A casa funcionará das 11h à 0h, com decoração temática e sorteio de brindes para quem estiver usando alguma peça de roupa verde.
- Endereço: Rodovia João Ricardo Schorling, 12, Domingos Martins. (27) 3268-1223.
CASA DO CERVEJEIRO
- A atração do Saint Patrick's Day na Casa do Cervejeiro é a banda Overphone, que se apresenta das 19h às 22h. A terça (17) também será de chope Pilsen da casa liberado, das 19h às 22h, para quem adquirir a caneca do evento que custará R$ 40 até domingo, 15, e R$ 55 segunda e terça, com capacidade para 460ml. No dia também será vendido chope verde. Couvert artístico: R$ 5 por pessoa.
- Endereço: Hortomercado. Rua Licínio dos Santos Conte, 51, Lojas 23/24, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3315-5891.
CERVEJARIA TERESENSE
- A Cervejaria Teresense vai comemorar o Saint Patrick's no próximo fim de semana, em dois dias: 20 e 21/03. Terá chope verde, rodadas premiadas, dança do duende e shows musicais. Na sexta, a atração é Henrique Matiuzzi, e no sábado, Rafael Marques.
- Endereço: Rodovia Josil Espíndola Agostini, Santa Teresa. (27) 99707-6062
CHOPERIA MELOTTI
- Para comemorar o Dia de São Patrício, a choperia Melotti terá rodada dupla de todos os chopes, das 10 torneiras da casa, na terça (17), entre 18h e 21h.
- Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, sala 7, Bairro República, Vitória. (27) 3094-7005.
FRESH BEER
- A sexta-feira 13 foi escolhida pela Freshbeer para a festa de São Patrício. Nesta sexta (13) a cervejaria terá decoração temática e chope verde à noite toda, com 10% de desconto. Funcionamento: das 17h à 0h.
- Endereço: Av. Hugo Viola, 402, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99639-7866.
GUSTUS SPORTS BAR
- Na terça (17), o Gustus Sport Bar terá chope verde à noite toda e sorteará, de hora em hora, uma rodada de chope para a mesa. Funcionamento: das 17h à 0h.
- Endereço: Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.
BLU FOOD PARK
- Desta sexta. 13, até domingo, 15, o food park que reúne os trucks Cavendish e La Cuchilla vai celebrar São Patrício com chope verde da cervejaria capixaba Bigstep e pratos com preços especiais. Dará 15% de bônus a quem estiver vestido de verde e recarregar seu cartão no tap bar.
- Endereço: Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99955-7875.
FLUENTE
- Na Fluente a comemoração será neste sábado (14), com a festa Saint Patrick's Gay e a presença de Samanta Brocks, que distribuirá cerveja na pista. Na portaria, os 50 primeiros pagantes ganharão vale-cerveja. As duas pistas da casa estarão funcionando. A Out fica por conta dos DJs Manu Martins, Gabriel Teixeira, Isadora Hunka, Fred Rigoni e Jhonnie Reis. Já a pista In terá Tallyson, Emily Raizer e Morelove no comando dos sets. Ingresso: R$ 30, na bilheteria ou pelo Eventbrite. A partir das 21h.
- Endereço: Av. Saturnino Rangel Mauro (Rua do Canal), 505, Jardim da Penha, Vitória.
EMBRAZADO
- Nesta sexta (13) a Sextinha do Embrazado será especial de Saint Patrick's, com o som sertanejo da dupla Pedro & Lucas (participação de PedalaSamba) e as batidas dos DJs Esquilo e Sheep. A programação conta ainda com promoções especiais: o drinque Duende Verde será vendido com 50% de desconto a noite toda e quem estiver à caráter (camiseta ou blusa verde) paga R$ 10 de entrada até meia-noite. A partir das 22h.
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, Vitória. (27) 99524-4464.
GRAPPINO RANGOBAR
No Centro de Vitória, o Grappino fará sua festa de Saint Patrick's no dia 21/03, próximo sábado, comração musical é Salsa Bresinsk Point, com repertório de rock e blues.
LIVERPUB COLATINA
- A festa de Saint Patrick's do Liverpub Colatina será neste sábado (14), a partir das 22h, com 20 litros de chope liberados, concurso de bebedor de cerveja e canecas personalizadas de brinde para os clientes. Show da banda Hey Joey. Entrada: R$ 35 (até 23h) e R$ 40 (após as 23h).
- Endereço: Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. (27) 99944-1204.
LIVERPUB VITÓRIA
- No Liverpub Vitória, a comemoração será neste sábado (14), às 22h, com 30 litros de chope liberados, brindes, concurso de bebedor de cerveja, caneca personalizada de brinde e chope verde à venda. O som fica por conta da banda Lady Steel. Entrada: R$ 35 (até 23h) e R$ 40 (após 23h).
- Endereço: Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória. (27) 99944-1204.
MOTOR ROCKERS
- Na terça (17), o Motor Rockers vai festejar com brindes comemorativos e show da banda Deep Rocca (hard rock dos anos 80), a partir das 20h. Couvert artístico: R$ 20. O pub venderá chope verde da Casa 107 e da Convento Cervejaria (R$ 10 a caneca de 500ml). O pub abre às 16h.
- Endereço: Rua Joaquim Lírio, 250, loja 6, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-5437.
PORÃO BEER & MORE
- A festa de São Patrício do Porão será neste sábado (14) e terá promoção de chope Barba Ruiva: 20% de desconto até 21h30. No palco, shows de Garotos da Praia (pagode) e Ivan & Matheus (sertanejo). Entrada: R$ 20. A partir das 20h.
- Endereço: Rua João Batista Wernersbach (Rua de Lazer), 136, Domingos Martins. (27) 99829-2598.
PUB 426
- Neste domingo (15), o Pub 426 terá decoração temática, sorteio de brindes e música na calçada com a banda The Singles e participação de Saulo Simonassi, a partir das 18h. No repertório, rock dos anos 60 e músicas irlandesas.
- Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 99837-7080.
BEER FACTORY E VIKINGS BEER & BURGER
- Neste sábado (14), a Vikings Cervejaria e as duas unidades do Beer Factory Tap Bar (Vitória e Vila Velha) comemoram juntos o Saint Patrick's Day, das 15h às 3h. Nas três casas, chope Pilsen verde sairá por R$ 0,99/100ml no primeiro barril e R$ 1,99/100ml ao longo da festa. Quem estiver vestindo roupa verde e carregar o cartão com R$ 50, terá direito a rodar de van entre os três bares do evento. A Vikings terá shows das bandas Manos (cover de Mamonas Assassinas), Dookie (cover de Green Day) e Hellroute, e dará 20% de desconto nos hambúrgueres, à noite toda, para quem estiver de verde.
- Endereços: Vikings Rua João da Cruz, 322, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-5033. Beer Factory Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 777, Jardim Camburi, Vitória. Rua 15 de novembro, 630, Praia da Costa, Vila Velha.
THE TAP HOUSE
- O bar The Tap House dará, neste sábado (14), desconto progressivo no chope verde, começando com 50% das 15h às 16h. Quem estiver com roupa verde (camisa, bermuda, vestido, calça ou fantasia) ganhará 10% de desconto na recarga. Show com Larissa Pacheco, Eugênio Goulart e Eri (rock e blues), a partir das 20h.
- Endereço: Rua João da Cruz, 151, Praia do Canto, Vitória. (27) 3207-2638.
WANTED PUB
- Na quarta (18), o Wanted Pub vai celebrar o Saint Patricks Day com promoção de Heineken: até 0h, a long neck sai por R$ 4,99 e por R$ 8,99 no restante da noite. Serão distribuídos para o público 100 kits especiais da cerveja, contendo cartola, suspensório, copo, tattoo provisória, chaveiro e meia.
- Endereço: Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. (27) 99824-0486.