Saint Patrick's Day: bares do ES comemoram com shows e promoções

Padroeiro da Irlanda, São Patrício é adorado naquele país. Não à toa os irlandeses aproveitam o dia do santo, 17 de março, para festejar intensamente e beber muita cerveja, promovendo um verdadeiro carnaval. A tradição de comemorar o Saint Patrick's Day teve origem nos Estados Unidos e no Canadá, que contam com muitos imigrantes irlandeses, e é seguida em vários países. De uns anos pra cá, a festa tem engajado cada vez mais os bebedores brasileiros, que aproveitam os eventos temáticos nos bares e pubs com promoções de cerveja, sorteios de brindes e o tradicional chope verde da data.