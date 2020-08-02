Saiba como preparar um rosbife de filé mignon perfeito

Quem aí não resiste a uma carninha rosada por dentro e bem suculenta? Muitos de nós que apreciamos filé ao ponto, levemente malpassado. Sendo assim, o rosbife de mignon é uma escolha versátil e saborosa, ideal para compor saladas e entradinhas ou brilhar como prato principal. O chef paulista Melchior Neto ensina algumas técnicas abaixo. Confira a receita!
- INGREDIENTES:
- 1 peça de filé mignon (central)
- 50 gramas de funghi
- 1 colher (chá) de chimichurri
- ½ cebola
- 1 dente de alho amassado
- Sal grosso
- 1 talo de salsa
- 1 talo de cebolinha
- 4 folhas de louro
- 2 litros de água
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, adicione todos os ingredientes, exceto o filé mignon. Ferva tudo por alguns minutos e deixe o caldo esfriar, pois essa será a marinada que vai temperar a carne.
- Coloque a peça de filé mignon em uma assadeira e despeje sobre a carne esse caldo, deixando descansar na geladeira por 24 horas.
- Retire a carne da marinada e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos, enquanto o forno aquece. Enrole a peça de filé com um fio de barbante e sele todos os lados em uma frigideira quente com azeite.
- Disponha a peça de filé mignon em uma tábua, regue com azeite e tempere com chimichurri, espalhando bem por toda a superfície da carne. Transfira o filé mignon para uma assadeira grande e leve ao forno preaquecido a 220º C (temperatura alta) para assar por 15 minutos.
- Após esse tempo, diminua a temperatura para 150 ºC (temperatura média) e deixe o rosbife no forno por mais 10 minutos até que a carne chegue ao ponto ideal.
- Retire a assadeira do forno e deixe o rosbife descansar por 10 minutos antes de cortá-lo, preservando dessa forma a suculência. O ideal é fazer cortes de 1 a 2 cm cada um.
"A maior dificuldade do rosbife é chegar ao ponto correto, pois muito tempo no forno o transforma em uma carne assada, mas se não cozinhar o suficiente fica crua. Então é importante seguir o passo a passo com as temperaturas e tempo correto."