Capriche na marinada!

Saiba como preparar um rosbife de filé mignon perfeito

O chef paulista Melchior Neto ensina algumas técnicas para deixar a carne no ponto ideal, suculenta e com um sabor irresistível
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2020 às 09:01

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 09:01

Rosbife de filé mignon com funghi e chimichurri preparado pelo chef Melchior Neto
A marinada deixa o filé mignon ainda mais saboroso Crédito: Melchior Neto
Quem aí não resiste a uma carninha rosada por dentro e bem suculenta? Muitos de nós que apreciamos filé ao ponto, levemente malpassado. Sendo assim, o rosbife de mignon é uma escolha versátil e saborosa, ideal para compor saladas e entradinhas ou brilhar como prato principal. O chef paulista Melchior Neto ensina algumas técnicas abaixo. Confira a receita!   
  • INGREDIENTES:
  • 1 peça de filé mignon (central)
  • 50 gramas de funghi
  • 1 colher (chá) de chimichurri
  • ½ cebola
  • 1 dente de alho amassado
  • Sal grosso
  • 1 talo de salsa
  • 1 talo de cebolinha
  • 4 folhas de louro
  • 2 litros de água
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Em uma panela, adicione todos os ingredientes, exceto o filé mignon. Ferva tudo por alguns minutos e deixe o caldo esfriar, pois essa será a marinada que vai temperar a carne. 
  2. Coloque a peça de filé mignon em uma assadeira e despeje sobre a carne esse caldo, deixando descansar na geladeira por 24 horas.
  3. Retire a carne da marinada e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos, enquanto o forno aquece. Enrole a peça de filé com um fio de barbante e sele todos os lados em uma frigideira quente com azeite.
  4. Disponha a peça de filé mignon em uma tábua, regue com azeite e tempere com chimichurri, espalhando bem por toda a superfície da carne. Transfira o filé mignon para uma assadeira grande e leve ao forno preaquecido a 220º C (temperatura alta) para assar por 15 minutos.
  5. Após esse tempo, diminua a temperatura para 150 ºC (temperatura média) e deixe o rosbife no forno por mais 10 minutos até que a carne chegue ao ponto ideal. 
  6. Retire a assadeira do forno e deixe o rosbife descansar por 10 minutos antes de cortá-lo, preservando dessa forma a suculência. O ideal é fazer cortes de 1 a 2 cm cada um.
"A maior dificuldade do rosbife é chegar ao ponto correto, pois muito tempo no forno o transforma em uma carne assada, mas se não cozinhar o suficiente fica crua. Então é importante seguir o passo a passo com as temperaturas e tempo correto."
Melchior Neto - Chefe de cozinha

Veja Também

Aprenda a fazer dadinhos de tapioca com linguiça calabresa

Como fazer coq au vin, clássica receita francesa com vinho

Bolinho de chuva de churros: curtiu a ideia? Veja receita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

