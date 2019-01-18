Home
>
Gastronomia
>
Polvo, peixe grelhado e caranguejo: os mais pedidos no verão capixaba

Polvo, peixe grelhado e caranguejo: os mais pedidos no verão capixaba

Percorremos alguns points gastronômicos de Vitória e Vila Velha para constatar quais são os pratos queridinhos dos capixabas e turistas nesta temporada de verão