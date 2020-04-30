Guacamole e sour cream: veja receita rápida e fácil para o lanche

GUACAMOLE
- INGREDIENTES:
- 1 abacate maduro
- 1 tomate cortado em cubos
- 2 limões espremidos
- 2 dentes de alho
- 1 pimenta vermelha picada
- Gotas de molho de pimenta tabasco a gosto
- 1 cebola roxa média picada
- ½ xícara de chá de coentro picado
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com o auxílio de uma colher, retire toda a polpa sobre um prato ou travessa. Amasse a polpa do abacate com um garfo até formar uma pasta. Coloque o abacate amassado em uma tigela, acrescente o restante dos ingredientes, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Sirva com tortilhas de trigo, nachos ou com o salgadinho de milho de sua preferência.
- Rendimento: 4 porções
- Tempo de preparo: 20 minutos
- Complexidade: fácil.
SOUR CREAM (OU CREME AZEDO)
- INGREDIENTES:
- 120g de cream cheese
- 180ml de creme de leite fresco
- 50ml de iogurte natural
- Suco de 2 limões espremidos
MODO DE PREPARO
- Coloque todos ingredientes em uma tigela funda e com o auxílio de um fuê (batedor de claras) misture tudo até virar um creme homogêneo. Sirva com tortilhas de trigo, nachos ou com o salgadinho de milho de sua preferência.
- Rendimento: 5 porções
- Tempo de preparo: 15 minutos
- Complexidade: fácil.
Fonte: chef Elzio Callefi/Tramontina.