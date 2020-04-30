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Comida típica

Guacamole e sour cream: veja receita rápida e fácil para o lanche

Aprenda a preparar duas delícias muito tradicionais da culinária tex-mex, que mistura sabores do México e do estado norte-americano do Texas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 10:00

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 10:00

Guacamole e sour cream
Guacamole e sour cream Crédito: Tramontina/Divulgação

GUACAMOLE

  • INGREDIENTES:
  • 1 abacate maduro
  • 1 tomate cortado em cubos
  • 2 limões espremidos
  • 2 dentes de alho
  • 1 pimenta vermelha picada
  • Gotas de molho de pimenta tabasco a gosto
  • 1 cebola roxa média picada
  • ½ xícara de chá de coentro picado
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  • Corte o abacate ao meio, retire o caroço e, com o auxílio de uma colher, retire toda a polpa sobre um prato ou travessa. Amasse a polpa do abacate com um garfo até formar uma pasta. Coloque o abacate amassado em uma tigela, acrescente o restante dos ingredientes, tempere com sal e pimenta a gosto e misture bem. Sirva com tortilhas de trigo, nachos ou com o salgadinho de milho de sua preferência.
  • Rendimento: 4 porções
  • Tempo de preparo: 20 minutos
  • Complexidade: fácil.

SOUR CREAM (OU CREME AZEDO)

  • INGREDIENTES: 
  • 120g de cream cheese
  • 180ml de creme de leite fresco
  • 50ml de iogurte natural
  • Suco de 2 limões espremidos

MODO DE PREPARO

  • Coloque todos ingredientes em uma tigela funda e com o auxílio de um fuê (batedor de claras) misture tudo até virar um creme homogêneo. Sirva com tortilhas de trigo, nachos ou com o salgadinho de milho de sua preferência. 
  • Rendimento: 5 porções
  • Tempo de preparo: 15 minutos
  • Complexidade: fácil.  
Fonte: chef Elzio Callefi/Tramontina. 

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