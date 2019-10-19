Refrescante

Ceviche clássico peruano: confira a receita com batata doce crocante

Fácil e rápida de preparar, receita dos chefs do Soeta, Bárbara Verzola e Pablo Pavón é uma boa pedida para dias mais quentes.

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 06:00 - Atualizado há 6 anos

Receita de ceviche clássico peruano dos chefs do Soeta. Crédito: Fernando Madeira

Ingredientes:

500g de peixe fresco

1 xícara de suco de limão



Meia pimenta dedo-de-moça

Meia cebola roxa

Meio maço ou 12 folhas de coentro

Sal

4 cubos de gelo

1 batata doce descascada



Óleo para fritar.

Modo de preparo:

Ceviche: corte o peixe em cubos médios e reserve. Pique a pimenta dedo-de-moça em rodelas bem finas. Corte a cebola roxa em fatias fininhas. Coloque os cubos de peixe em uma tigela grande e inclua o sal e a pimenta. Misture bem. Adicione em seguida os cubos de gelo, o suco de limão, as fatias de cebola roxa e as folhas de coentro. Mexa tudo continuamente durante quatro minutos.

Batata doce crocante: rale a batata doce sem casca e deixe em água para não escurecer. Antes de fritar, enxague e seque bem. Aqueça o óleo a 180°C e frite um punhado de batata por vez. Finalize o ceviche com a batata crocante.

Rendimento: 4 porções

Tempo: 25 minutos.

Complexidade: Fácil.

Receita dos chefs Bárbara Verzola e Pablo Pavón, do restaurante Soeta.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta