Aulas e cursos rápidos de gastronomia: aprenda a cozinhar com os chefs

Gosta de cozinhar mas quer aprimorar as receitas para impressionar seus convidados? Ou já está de olho na Páscoa para ganhar uma grana extra com doces sob encomenda? Seja qual for a sua ideia para este início de ano, vale aproveitar as boas ofertas de cursos rápidos de culinária disponíveis no mercado capixaba. Este, aliás, anda bem aquecido quando se fala em aulas de confeitaria, com uma diversidade enorme de oficinas acontecendo todos os meses, especialmente na Grande Vitória. Selecionamos a seguir algumas opções com matrículas abertas a partir de R$ 80.

Também colocamos na lista um curso completo de vinhos e alguns workshops com chefs profissionais, que abrem suas casas periodicamente para ensinar  ao vivo e com direito a degustação  não apenas suas receitas infalíveis, mas aquele toque de mestre que faz toda a diferença.

FRUTOS DO MAR SEM MISTÉRIOS

Crédito: Nathalia Lemos/Divulgação

Frutos do mar sem segredos é o tema da próxima aula de culinária da chef Cleuza Costa no Quintal 84. Marcado para o dia 10/03, às 20h, o workshop custará R$ 180 por pessoa e terá na pauta quatro preparações: siri, camarões flambados, lagosta na manteiga e polvo confitado. São 15 vagas. Rua 23 de maio, 84, Prainha, Vila Velha. (27) 99901-2324.

BACALHAU À MODA DO CHEF

O espaço para cursos de Juarez Campos, a Casa do Chef Juarez, já está com turmas abertas sob o tema Bacalhau em 5 Versões, nos dias 16 e 17/03, às 20h. Cada aula tem 20 vagas e o valor, com apostila e degustação dos cinco pratos, é R$ 180. Canja de bacalhau com risoni e bacalhau confit sobre ratatouille e tapenade estão entre as receitas do programa. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 230, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3225-6979.

RISOTOS EM COLATINA

Crédito: Bia Brunow/Instagram

Sucesso em Colatina, o curso de risotos da chef da Cervejaria Liverpub e colunista de A Gazeta, Bia Brunow , terá turmas nos dias 16 e 17/03, às 19h, na casa da chef, no Bairro Noêmia Vitali. Na aula Risoto: mais fácil do que parece, Bia ensina desde os caldos até a finalização do prato. Quanto: R$ 130 por pessoa, com apostila e degustação. Inscrições: (27) 99744-4520.

DE ACARAJÉ A CHURRASCO

As unidades do Senac Espírito Santo estão oferecendo mais de 30 cursos na área de gastronomia. A lista com vagas abertas inclui desde comida de boteco, acarajé, bolo de rolo e hambúrguer vegano até especializações como churrasco, pizza e ovos de Páscoa artesanais. A carga horária mínima dos cursos é de quatro horas e os preços variam de R$ 80 a R$ 415 por pessoa. Matrículas pelo site do Senac ES . (27) 3325-8311.

ESPAÇO GASTRONÔMICO NO BAIRRO REPÚBLICA

Crédito: Fernando Madeira

Aberta recentemente no Bairro República, em Vitória, a delicatéssen conta com um espaço bem equipado para cursos de culinária com até 20 alunos. A próxima aula já tem data para acontecer: 11/03, das 18h30 às 22h30, com a chef Raissa Franzotti (foto). Serão ensinadas (e degustadas) seis receitas sob o tema Comidas para receber: das entradas à nova tendência das finger foods. Valor por pessoa: R$ 200, com apostila inclusa. Inscrições e mais informações pelo Instagram @delicatusgourmet ou no (27) 3025-2458. Rua José Nascif, 30.

CURSO PRÁTICO DE BOLOS

Crédito: Camilla Passos/Divulgação

Em seu curso prático de bolos, a confeiteira Monique Monteiro ensina a montagem completa, desde a massa até a decoração, incluindo técnicas como pintura e efeitos metalizados e montagem de bolos de andar. A próxima edição será nos dias 23/05 e 27/06, das 8h às 18h, no Ateliê Gourmet (Rua Sargento Rodrigues, 55, Goiabeiras, Vitória). Quanto: R$ 800. Inscrições: (27) 99755-7721.

BISCOITINHOS PARA A PÁSCOA

A confeiteira Jucy Freitas já está com matrículas abertas para sua próxima oficina de biscoitos decorados. A aula, especial de Páscoa, será no dia 25/03, das 13h30 às 17h30, em um novo espaço para cursos de culinária em Santa Lúcia, ao lado da FDV. Jucy vai ensinar, além do preparo da massa, técnicas-chave de decoração de biscoitos (nas quais é especialista), além de secagem, armazenamento e segredos para atingir a consistência perfeita do glacê. Quanto: R$ 170 por pessoa. Inscrições e mais informações: (27) 99769-4514 e no Instagram @jucyfreitasconfeitaria. Local do curso: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 165.

PARA ENTENDER SOBRE VINHOS

Crédito: Flávio Azevedo/Divulgação