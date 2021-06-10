5 receitas para um jantar romântico no Dia dos Namorados

Vai comemorar o Dia dos Namorados em casa mas ainda não decidiu o que servir? Principal tradição do dia 12 de junho, o jantar romântico pede um cardápio especial, que você mesmo pode preparar e conquistar o seu amor pelo estômago. Para lhe inspirar, o Divirta-se apresenta uma seleção de cinco receitas, da entrada à sobremesa. Escolha a sua e capriche!