5 receitas para um jantar romântico no Dia dos Namorados

Vai comemorar o Dia dos Namorados em casa mas ainda não decidiu o que servir? Principal tradição do dia 12 de junho, o jantar romântico pede um cardápio especial, que você mesmo pode preparar e conquistar o seu amor pelo estômago. Para lhe inspirar, o Divirta-se apresenta uma seleção de cinco receitas, da entrada à sobremesa. Escolha a sua e capriche!
PAVÊ DE CHOCOLATE BRANCO E FRUTAS VERMELHAS
Pratos com massa são sinômimo de aconchego, então, nada como uma receitinha gostosa como abraço para o Dia dos Namorados. Super prático, o talharim com funghi secchi e linguiça toscana é uma dica da chef Barbara Verzola, do Soeta. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Gabriel Lordello
Caponata é sempre uma boa pedida para abrir o jantar. Ideal para comer com torradinhas bem crocantes ou focaccias, o antepasto de berinjela faz um enorme sucesso na rotisseria Casa Roti, em Vitória, e o chef Felipe Ferragut revelou ao Divirta-se como prepara. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Flavio Moraes
Se a sua escolha para o jantar é peixe, aqui vai uma sugestão em que o filé fica suculento e saboroso na medida para um jantar perfeito. O molho é feito com queijo e espinafre, e para acompanhar, a pedida são batatas coradas. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Divulgação
O risoto de açafrão é um clássico da cozinha italiana e, na versão criada pelo chef Pedro Kucht, do restaurante Oriundi, vai à mesa com polvo grelhado e tomatinhos confit. Um prato elegante e saboroso, perfeito para o jantar dos namorados. Clique aqui para ver a receita. FOTO: Pedro Kucht
Busca uma sobremesa bonita e surpreendente para fechar o jantar? Então aqui vai uma dica imperdível: pavê de chocolate branco com espumante e frutas vermelhas. Porque o seu amor merece! Clique aqui para ver a receita. FOTO: Divulgação
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