5 menus completos para quem quer jantar fora sem gastar muito

O ES Restaurant Week de 2019 já acabou, mas há restaurantes com pacotes promocionais de entrada, prato e sobremesa a um valor fixo por pessoa o ano inteiro.

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:37 - Atualizado há 6 anos

Menu Experiência do restaurante Dollores é servido de sexta a domingo por R$ 50, com entrada, prato e sobremesa. Crédito: Fernando Madeira

A mais recente edição do ES Restaurant Week chegou ao fim no último domingo (6), mas alguns estabelecimentos da Grande Vitória adotaram para seu cardápio fixo a fórmula de sucesso do festival: oferecer menus completos de entrada, prato e sobremesa a um preço fechado por pessoa. Durante o evento, o valor máximo era R$ 68, mas é possível encontrar opções mais em conta o ano inteiro, na Grande Vitória.

Na lista que preparamos, com jantares promocionais de segunda a domingo, os preços dos menus variam entre R$ 50 por pessoa (entrada + prato + sobremesa no Dollores, em Jardim Camburi) e R$ 189 por casal (2 entradas + 2 pratos + 2 sobremesas + 2 taças de vinho no Aleixo, na Praia do Canto).

Enquanto boa parte dessas casas usa a estratégia para atrair clientes nos dias e horários de menor movimento, há locais que oferecem pacotes no fim de semana para atender a um público exigente porém comedido nos gastos. Escolha a seguir o que mais combina com o seu perfil e aproveite!

Jantar sofisticado com vinho incluso No restaurante Aleixo, um dos mais sofisticados de Vitória, o menu promocional é oferecido no jantar de segunda a sábado. A R$ 189 por casal e pacote inclui entrada, prato, sobremesa e taça de vinho para cada um. Nesta sexta (11) e sábado (12) as opções são salada, medalhão em crosta de paçoca com espaguete ao pesto ou salmão ao molho de maracujá e nhoque lusitano, e de sobremesa meringata de morango. De 14 a 19/10, a entrada e a sobremesa se mantêm mas mudam os pratos: salmão em crosta de mel com risoto negro (foto) e medalhão com legumes. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.

Executivo nas noites de segunda a quinta O Argento do Shopping Vila Velha oferece menu executivo no jantar, de segunda a quinta, a R$ 59,90 por pessoa (entrada + principal + sobremesa). De entrada, o cliente pode escolher salada, choripan ou empanada, e no principal pode combinar uma carne na brasa (fraldinha, chorizo, ojo de bife ou salmão) com um dos 12 acompanhamentos do pacote. Sobremesa: doce do dia ou café expresso. Segundo piso do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2.418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3375-7630.

Combinado italiano em Vitória e Vila Velha Em cartaz no jantar às quartas e quintas, nas unidades de Vitória e Vila Velha, o menu promocional do Spaghetti & Cia sai a R$ 68 por pessoa (entrada + prato + sobremesa). As opções, renovadas a cada mês, em outubro são: antepasto italiano ou berinjela à milanesa com molho de tomate (entrada); ravióli de figo e brie na manteiga com sálvia e crocante de Parma (foto) ou escalopes de filé ao gorgonzola com talharim na manteiga e sálvia (prato); gelato Romeu e Julieta ou torta cremosa de amendoim (sobremesa). Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa. (27) 3324-8866.

Para aproveitar no fim de semana Famoso pelas pizzas em Jardim Camburi, o bar e restaurante Dollores aposta em um combo de pratos contemporâneos para fisgar a clientela de sexta a domingo. O Menu Experiência, composto de entrada, prato e sobremesa, custa R$ 50 por pessoa e muda semanalmente. No jantar desta sexta (11), e no almoço e no jantar de sábado (12) e domingo (13), o cardápio virá com bolinhos de bacalhau (entrada), risoto de bacalhau com palmito e azeitonas pretas (principal/foto) e profiteroles com calda de chocolate (sobremesa). Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 451, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3029-5710.

Experiência com clássicos da Itália Recém-lançado no italiano Frascati, o jantar com entrada, principal e sobremesa custa R$ 68 por pessoa e é servido às terças, quartas e quintas. As opções mudam a cada semana, e na próxima serão as seguintes: Pizzella Pomodoro (pizza frita com molho de tomate, parmesão e manjericão/entrada), espaguete à carbonara clássico (foto) e panna cotta com calda de frutas vermelhas e chocolate. Rua Moacyr Avidos, 47, Praia do Canto, Vitória. (27) 99263-5791.

