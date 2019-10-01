Sabores de Boteco: festival em Anchieta terá pratos a partir de R$ 10

Frangozinho Butiquim

Participa do festival com o sanduba Divino Pork Barbecue, montado com hambúrguer de costelinha suína (150g), muçarela, tomate, molho barbecue, farofa de bacon e pão brioche (R$ 16/individual). Onde: Praça São Pedro, Anchieta (sede). (28) 99966-0307.

A receita da casa é o tradicional Baião de Dois, preparado com arroz, feijão, costela de porco, linguiça, bacon, carne seca e temperos variados. Onde encontrar? Na Praça São Pedro, em Anchieta (sede). (27) 99900-8648.

O petisco do Amarelinho é o medalhão de frango com batata rústica, servido com molho cremoso da casa. Quanto: R$ 18 (individual). Endereço: Av. Zumira Rosa nunes, 391, Justiça (Portal de Anchieta). (28) 99958-5090.

Costelinha de porco defumada, lambuzada com compota de goiabada: a suculenta receita do Buena Onda é feita com 500g de cortes assados na grelha e serve duas pessoas por R$ 54,90. Onde: Rua Valdomiro Pereira dos Santos, Iriri. (28) 99981-7161.

A opção no Spettu's é uma barca para compartilhar. A porção maior, para seis pessoas (foto), contém oito espetos, farofa, molho, vinagrete, fritas, aipim e pão de alho (R$ 60). Há opção para dois (R$ 15) e para três dividirem (R$ 30). Endereço: Av. Dom Helvécio, Iriri. (28) 99953-1131.

A Coste Lê Ta, representante do LeGusti, é uma porção de costela de boi grelhada acompanhada por salada de abacaxi e por aipim na manteiga. Onde encontrar: Av. Dom Helvécio, 473, Iriri. (28) 99915-8503.

Rolinho à José de Anchieta é o representante da casa. Composto de filés de peixe envoltos em bacon e recheados com ameixa, pimenta dedo-de-moça, alecrim e cream cheese, o petisco é servido com molho da casa e custa R$ 30 (duas pessoas). Onde: Av. Beira-mar, 659, Praia dos Castelhanos, Castelhanos. (28) 99944-4764.

Angu do Jaraguá à moda mineira com molho bolonhesa, parmesão e crispy de bacon é o petisco do Jaraguá, que servirá a porção individual por R$ 10, no Portal de Anchieta (sede). (28) 99956-9569.