Sabores de Boteco: festival em Anchieta terá pratos a partir de R$ 10

A botecagem dá o tom em mais um festival gastronômico no Litoral Sul, onde a cidade de Anchieta recebe a terceira edição do Sabores de Boteco. De 2 de outubro até 7 de novembro, nove bares e restaurantes de Anchieta e dos balneários Iriri e Castelhanos servirão pratos especiais, a preços que variam de R$ 10 a R$ 60.
O cardápio contempla desde o tradicional pastelzinho até brasilidades como baião de dois e angu à mineira, passando por receitas de inspiração contemporânea, como a costelinha suína defumada e envolvida em compota de goiabada.
Durante 37 dias, os pratos estarão à venda nas casas participantes, em porções que servem de uma até seis pessoas, variando de acordo com o estabelecimento.
Nos dias 8 e 9 de novembro, os bares e restaurantes servirão suas respectivas receitas em estandes, durante a festa de encerramento, na Praça São Pedro, em Anchieta Sede. “Nesses dias a praça irá se transformar em um grande botecão, com todos os empreendimentos participantes reunidos ao som de muita música”, informa o Secretário de Turismo de Anchieta, Rozinere Bernadi.
Conheça os pratos e petiscos do Sabores de Boteco:
Frangozinho Butiquim
Participa do festival com o sanduba Divino Pork Barbecue, montado com hambúrguer de costelinha suína (150g), muçarela, tomate, molho barbecue, farofa de bacon e pão brioche (R$ 16/individual). Onde: Praça São Pedro, Anchieta (sede). (28) 99966-0307.
A receita da casa é o tradicional Baião de Dois, preparado com arroz, feijão, costela de porco, linguiça, bacon, carne seca e temperos variados. Onde encontrar? Na Praça São Pedro, em Anchieta (sede). (27) 99900-8648.
O petisco do Amarelinho é o medalhão de frango com batata rústica, servido com molho cremoso da casa. Quanto: R$ 18 (individual). Endereço: Av. Zumira Rosa nunes, 391, Justiça (Portal de Anchieta). (28) 99958-5090.
Costelinha de porco defumada, lambuzada com compota de goiabada: a suculenta receita do Buena Onda é feita com 500g de cortes assados na grelha e serve duas pessoas por R$ 54,90. Onde: Rua Valdomiro Pereira dos Santos, Iriri. (28) 99981-7161.
A opção no Spettu's é uma barca para compartilhar. A porção maior, para seis pessoas (foto), contém oito espetos, farofa, molho, vinagrete, fritas, aipim e pão de alho (R$ 60). Há opção para dois (R$ 15) e para três dividirem (R$ 30). Endereço: Av. Dom Helvécio, Iriri. (28) 99953-1131.
A Coste Lê Ta, representante do LeGusti, é uma porção de costela de boi grelhada acompanhada por salada de abacaxi e por aipim na manteiga. Onde encontrar: Av. Dom Helvécio, 473, Iriri. (28) 99915-8503.
Rolinho à José de Anchieta é o representante da casa. Composto de filés de peixe envoltos em bacon e recheados com ameixa, pimenta dedo-de-moça, alecrim e cream cheese, o petisco é servido com molho da casa e custa R$ 30 (duas pessoas). Onde: Av. Beira-mar, 659, Praia dos Castelhanos, Castelhanos. (28) 99944-4764.
Angu do Jaraguá à moda mineira com molho bolonhesa, parmesão e crispy de bacon é o petisco do Jaraguá, que servirá a porção individual por R$ 10, no Portal de Anchieta (sede). (28) 99956-9569.
No Frangozinho, a pedida do festival é o mix de pastéis com recheios de camarão, costela de boi, tilápia e bacalhau com palmito. A porção com 12 unidades custa R$ 25. Endereço: Rua Antônio Miranda Marvila, 75, Justiça 2, Anchieta (sede). (27) 99224-6263.
Programação da festa de encerramento:
Sexta (08/11)
18h – Abertura dos estandes
19h – Apresentação do projeto cultural “Realizando Sonhos”
20h – Show com Henrique Cabral
23h – Show com Anfrísio Lima
Sábado (09/11)
18h – Abertura dos estandes
19h – Apresentação do projeto cultural “Realizando Sonhos”
20h – Grupos de pagode Silvio Filho
23h – Show com Forró Bemtivi