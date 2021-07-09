Zilu Camargo expõe Graciele Lacerda: "Viveu escondida 9 anos"

A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprocução/Instagram @zilucamargooficial

Zilu Camargo perdeu a paciência com Graciele Lacerda. Depois de Zezé Di Camargo ter anunciado que havia derrotado a ex na Justiça nesta quinta (8), a capixaba decidiu se manifestar nas redes, o que irritou a mãe de Wanessa Camargo.

Revoltada, Zilu respondeu a alguns seguidores na internet e acabou detonando a atual do ex. Em um dos comentários, a socialite disse que a capixaba foi amante de Zezé e se escondeu por nove anos, enquanto ela ainda estava casada com o sertanejo.

"Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?", desabafou a mãe de Wanessa em um comentário no Instagram.

O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

Em outro comentário, Zilu disse que está farta de aguentar tudo calada e que a partir de agora não vai mais segurar o verbo: "Não aguento mais essas provocações. Há anos suporto tudo sem comentar nada. Mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque não vou permitir mais isso".

Zilu Camargo faz comentários respondendo fãs na internet e abre o jogo sobre Graciele, atual de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram