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Zilu Camargo expõe Graciele Lacerda: "Viveu escondida 9 anos"

Socialite abriu o jogo sobre traição enquanto estava casada com Zezé Di Camargo e detonou a capixaba atual do ex-marido, a quem acusou de ter vivido escondida por quase uma década

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 10:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2021 às 10:34
A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprocução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo perdeu a paciência com Graciele Lacerda. Depois de Zezé Di Camargo ter anunciado que havia derrotado a ex na Justiça nesta quinta (8), a capixaba decidiu se manifestar nas redes, o que irritou a mãe de Wanessa Camargo. 
Revoltada, Zilu respondeu a alguns seguidores na internet e acabou detonando a atual do ex. Em um dos comentários, a socialite disse que a capixaba foi amante de Zezé e se escondeu por nove anos, enquanto ela ainda estava casada com o sertanejo. 
"Problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Estava há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita. Já tem tudo o que quer desde 2004, viveu escondida por nove anos infernizando, e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?", desabafou a mãe de Wanessa em um comentário no Instagram. 
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda
O cantor Zezé Di Camargo e a noiva, a jornalista capixaba Graciele Lacerda Crédito: Reprodução/Instagram @gracielelacerdaoficial

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Em outro comentário, Zilu disse que está farta de aguentar tudo calada e que a partir de agora não vai mais segurar o verbo: "Não aguento mais essas provocações. Há anos suporto tudo sem comentar nada. Mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque não vou permitir mais isso". 
Zilu Camargo faz comentários respondendo fãs na internet e abre o jogo sobre Graciele, atual de Zezé Di Camargo
Zilu Camargo faz comentários respondendo fãs na internet e abre o jogo sobre Graciele, atual de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram
Zilu Camargo faz comentários respondendo fãs na internet e abre o jogo sobre Graciele, atual de Zezé Di Camargo
Zilu Camargo faz comentários respondendo fãs na internet e abre o jogo sobre Graciele, atual de Zezé Di Camargo Crédito: Reprodução/Instagram

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