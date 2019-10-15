Home
>
Famosos
>
Xuxa faz apelo por inclusão de pessoas com deficiência

Xuxa faz apelo por inclusão de pessoas com deficiência

"Nossas leis não os protegem", diz a apresentadora que é embaixadora da ONG Serendipidade

ANAHI MARTINHO

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 15 de outubro de 2019 às 21:07

 - Atualizado há 6 anos

A apresentadora Xuxa Crédito: Divulgação/Recordtv

Embaixadora da ONG Serendipidade, que dá assistência a crianças com síndrome de Down, Xuxa chamou atenção para a importância da inclusão durante evento da instituição na última segunda-feira (14).

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

No evento, realizado em São Paulo, Xuxa falou sobre sua missão no projeto e levou os presentes às lágrimas ao mostrar um vídeo com imagens de seu programa nos anos 1980, em que interagia com crianças com deficiência. O namorado Junno, que a acompanhou, não conseguiu segurar a emoção.

"Eu sempre trabalhei para crianças e nunca aceitei que houvesse uma separação entre crianças ditas como 'normais' ou 'especiais'. Eu colocava na frente do palco crianças com o rostinho queimado. Não fazia isso para chocar ninguém, fazia isso porque eu não diferencio entre uma criança e outra", contou Xuxa.

Sem papas na língua, como sempre, a apresentadora se mostrou indignada com a falta de conscientização e de cobrança do brasileiro pela inclusão.

"Infelizmente a maioria das pessoas só se preocupa com a causa quando são atingidos pessoalmente, quando tem alguém na família com alguma necessidade. A gente tem que exigir isso como sociedade, não se preocupar só quando está na nossa casa"

Xuxa

Apresentadora

Segundo ela, um dos problemas mais urgentes é a falta de acessibilidade e inclusão nas escolas.

"Nossas leis não protegem essas crianças. A gente não pode mais ter escolas em que a cadeira de rodas não passa na porta, em que não tem rampa. Não podemos ter escolas onde não tem alguém que fale LIBRAS, onde não tem um apoiador para quem é cego, onde não tem uma professora preparada para lidar com um aluno autista", lamentou.

A apresentadora, que também é falante da língua brasileira de sinais, conta que chegou à ONG Serendipidade através de seu sócio na Espaço Laser, Paulo Morais, que também estava presente na festa.

Fundada por Henri e Marina Zylberstain, pais de um menino de 2 anos com Down, a instituição sem fins lucrativos fornece fisioterapia e tratamento individual com educadores físicos para 32 crianças, além de apoio psicológico a pais que acabaram de receber o diagnóstico.

A ONG tem parcerias com marcas de renome como a Vivara, que lançou uma linha de pingentes com o símbolo do autismo e da síndrome de Down, e a própria Espaço Laser, de Xuxa.

Leia mais

Com US$ 160 milhões, Xuxa está entre atrizes mais rica do mundo

Vera Fischer torce para que filme polêmico de Xuxa volte aos cinemas

Xuxa abre o jogo e admite briga com Ivete Sangalo

No evento, executivos e socialites se misturavam a crianças, pais e educadores. Uma prancha do surfista Gabriel Medina foi arrematada no leilão por R$ 20 mil. O músico Dudu do Cavaco, que tem Down, animou a noite tocando clássicos do samba.

"Essas pessoas são anjos e a gente tem a obrigação de cuidar delas com muito carinho. Não existem colégios, médicos, lugares apropriados. O Brasil é imenso, imagina quantos pais e responsáveis estão perdidos, sem assistência. A gente ainda precisa fazer campanhas, se unir, falar sobre um assunto que está na nossa cara e a gente não quer ver", enfatizou Xuxa.

FILHA MISSIONÁRIA

Orgulhosa da filha Sasha, de 21 anos, Xuxa contou que a jovem tem ainda mais intimidade que ela com o "cara lá de cima", e que o lado humanista também se desenvolveu na filha.

"Quero poder dar voz aos que não tem voz. Queria andar para todos os lugares por aqueles que não podem se locomover. Mas qualquer coisa que eu fizer não vai ser nem a metade da metade da metade do amor que eu recebi. Amor verdadeiro. Eu ainda estou em dívida com eles", encerrou.

"A fé da Sasha é mais forte que a minha. Ela quer passar o Natal e ano novo na África ajudando as pessoas, ela se considera uma missionária", revelou.

Aos 56, Xuxa não vê a hora de ser avó. "É o que eu mais quero! Mas não quero forçar a barra. Estou na torcida, deixa ela encontrar alguém que ela goste muito".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Xuxa

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais