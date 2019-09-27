Com US$ 160 milhões, Xuxa está entre atrizes mais rica do mundo

Xuxa Meneghel está com a bola toda na cena internacional da riqueza. A apresentadora, atriz e cantora entrou para a lista das 20 atrizes mais ricas do mundo, de acordo com a Wealthy Gorilla, revista que faz o levantamento e ranking. Segundo informações do colunista Leo Dias, a loira tem fortuna avaliada em US$ 160 milhões, algo em torno de R$ 689 milhões.
Miley Cyrus (12º), Angelina Jolie (13º) e Demi Morre (14º) estão entre os outros nomes que também aparecem na lista, abaixo da brasileira Xuxa, é claro.
Com 36 anos de carreira, a Rainha dos Baixinhos já lançou 35 CDs, 18 filmes e coleciona mais de 37 milhões de telespectadores.