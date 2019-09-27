Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Rica!

Com US$ 160 milhões, Xuxa está entre atrizes mais rica do mundo

Segundo informações do colunista Leo Dias, a mãe de Sasha tem fortuna avaliada em R$ 689 milhões, o que chamou a atenção da revista Wealthy Gorilla, que fez a lista das atrizes mais ricas do mundo

Publicado em 

27 set 2019 às 07:00

Publicado em 27 de Setembro de 2019 às 07:00

Crédito: Blad Meneghel
Xuxa Meneghel está com a bola toda na cena internacional da riqueza. A apresentadora, atriz e cantora entrou para a lista das 20 atrizes mais ricas do mundo, de acordo com a Wealthy Gorilla, revista que faz o levantamento e ranking. Segundo informações do colunista Leo Dias, a loira tem fortuna avaliada em US$ 160 milhões, algo em torno de R$ 689 milhões. 
> Vera Fischer torce para que filme polêmico de Xuxa volte aos cinemas
Miley Cyrus (12º), Angelina Jolie (13º) e Demi Morre (14º) estão entre os outros nomes que também aparecem na lista, abaixo da brasileira Xuxa, é claro. 
Com 36 anos de carreira, a Rainha dos Baixinhos já lançou 35 CDs, 18 filmes e coleciona mais de 37 milhões de telespectadores. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Xuxa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados