Xuxa abre o jogo e admite briga com Ivete Sangalo

decidiu falar tudo sobre os rumores da supostadela com a cantoraem entrevista ao colunista Leo Dias, e confirmou a história toda: "Houve uma briga, mas já está resolvido", disse ela, durante o bate-papo.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, as duas brigaram na ocasião do nascimento de Helena e Marina - as gêmeas de Ivete -, em fevereiro de 2018.

À época, o marido da baiana, Daniel Cady, mandou uma foto da esposa com as filhas na maternidade em um grupo de WhatsApp em que estava Xuxa. A apresentadora postou o registro sem a autorização da cantora, que ficou irritada com a atitude da loira.