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Xuxa abre o jogo e admite briga com Ivete Sangalo

Apresentadora teria se desentendido com a cantora quando as gêmeas de Ivete nasceram

Publicado em 14 de Agosto de 2019 às 06:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2019 às 06:50
Crédito: Blad Meneghel
Xuxa Meneghel decidiu falar tudo sobre os rumores da suposta briga dela com a cantora Ivete Sangalo, em entrevista ao colunista Leo Dias, e confirmou a história toda: "Houve uma briga, mas já está resolvido", disse ela, durante o bate-papo. 
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De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, as duas brigaram na ocasião do nascimento de Helena e Marina - as gêmeas de Ivete -, em fevereiro de 2018.
À época, o marido da baiana, Daniel Cady, mandou uma foto da esposa com as filhas na maternidade em um grupo de WhatsApp em que estava Xuxa. A apresentadora postou o registro sem a autorização da cantora, que ficou irritada com a atitude da loira. 

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