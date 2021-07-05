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Imunização

Viúvo de Paulo Gustavo se mostra indignado com suspeita de propina na compra da vacina

No programa ''Encontro'', Thales Bretas reforça que 'poderia ter sido diferente'

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 16:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 jul 2021 às 16:24
Paulo Gustavo e Thales Bretas
Paulo Gustavo e Thales Bretas Crédito: Instagram/ThalesBretas
Thales Bretas, viúvo de Paulo Gustavo, disse que se sente indignado diante das denúncias de irregularidades na negociação de vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Paulo Gustavo morreu aos 42 anos no dia 4 de maio, vítima de complicações da doença. Ele não chegou a tomar o imunizante contra o coronavírus.
Na manhã desta segunda (5), no programa Encontro (Globo), ele foi questionado por Fátima Bernardes sobre como era ler as notícias de suspeita de corrupção na compra da vacina e também sobre a realização de festas clandestinas, em um momento em que o país ainda apresenta altos índices de casos e mortes.
"O meu sentimento é de indignação. Acho que a gente é vítima de uma pandemia mundial, mas nesse momento que a gente vive hoje, algumas atitudes do governo [..] são incabíveis. Eu me sinto uma dessas vítimas de tudo isso, porque poderia ter sido diferente", afirmou ele.
Bretas também criticou o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) pela falta de medidas de prevenção. "É claro que é um vírus, uma doença muito grave, mas medidas poderiam ter sido tomadas, incentivada a proteção, máscara, isolamento. Sinto que a gente está com um desgoverno. O próprio presidente é uma pessoa que não inspira confiança, não inspira esses cuidados", afirmou ele.
Bretas salientou que a Covid-19 é uma doença imprevisível. "O Paulo era uma pessoa saudável, tinha uma asma controlada e não tinha crise há anos, e teve esse desfecho terrível."

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