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Campanha de imunização

Paola Carosella se emociona ao ser vacinada contra Covid-19

A chef de cozinha se emocionou ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Memorial da América Latina em São Paulo.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jun 2021 às 14:32

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 14:32

Paola Carosella
Paola Carosella  se emocionou ao ser vacinada Crédito: @Paolacarosella
 A chef de cozinha Paola Carosella, 48, se emocionou ao receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Memorial da América Latina em São Paulo.
"É uma emoção difícil de explicar. Vacinação hoje em São Paulo para minha idade, 48 anos, no posto do Memorial da América Latina vazio ainda. Estou chorando. Viva o SUS, gente", escreveu ela.
A vacina foi a Coronavac. "Feliz da vida! Viva a ciência, os médicos e profissionais de saúde", completou a cozinheira ao publicar o vídeo do momento e que recebe a aplicação no braço.
"Defendamos o SUS hoje e sempre. E vacinem-se. A vacina salva vidas e usem máscara. Não consigo explicar ainda a emoção. Com vacina, responsabilidade, cuidado e empatia, vamos virar esta página", emendou ela na postagem.
Recentemente, mais famosos de 49 anos se vacinaram. O apresentador Luciano Huck, 49, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). A imunização aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sorridente, ele posou para os fotógrafos.
Ele também conversou e pareceu rir com a enfermeira momentos antes de receber a dose. Alguns fãs foram até ele depois da vacina.
Assim como Huck, outros famosos fizeram valer a idade de 49 anos para se vacinar nesta terça. Foram os casos dos atores Fábio Assunção e Marcelo Faria.
O primeiro agradeceu a todos que estavam no posto. "A energia no posto de saúde do Rio era tão positiva que saí com proteção dupla: a vacina e a alegria de profissionais que trabalham com amor", escreveu Assunção.
"Esse é o Brasil que desejo. Queriam fotos, mas eu também queria. Autorizaram o post e aqui marco cada uma dessas pessoas lindas", publicou o ator ao compartilhar imagens com quem nele aplicou a dose.
Já Faria publicou um vídeo do momento em que recebeu o imunizante. "O mundo inteiro está tomando vacina contra a Covid! Vamos nessa! Divulguem, façam campanhas, os postos têm vacina, sim. Hoje foi a minha vez", escreveu.

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