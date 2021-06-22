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Campanha de imunização

Luciano Huck toma primeira dose da vacina

O apresentador tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). A imunização aconteceu na cidade do Rio de Janeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 jun 2021 às 16:58

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 16:58

O apresentador Luciano Huck
O apresentador tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira Crédito: TV Globo/Reprodução
O apresentador Luciano Huck, 49, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). A imunização aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sorridente, ele posou para os fotógrafos.
O apresentador também conversou e pareceu rir com a enfermeira momentos antes de receber a dose. Alguns fãs foram até ele depois da vacina.
Outros famosos fizeram valer a idade de 49 anos para se vacinar nesta terça. Foram os casos dos atores Fábio Assunção e Marcelo Faria.
O primeiro agradeceu a todos que estavam no posto. "A energia no posto de saúde do Rio era tão positiva que saí com proteção dupla: a vacina e a alegria de profissionais que trabalham com amor", escreveu Assunção.
"Esse é o Brasil que desejo. Queriam fotos, mas eu também queria. Autorizaram o post e aqui marco cada uma dessas pessoas lindas", publicou o ator ao compartilhar imagens com quem nele aplicou a dose.
Já Faria publicou um vídeo do momento em que recebeu o imunizante. "O mundo inteiro está tomando vacina contra a Covid! Vamos nessa! Divulguem, façam campanhas, os postos têm vacina, sim. Hoje foi a minha vez", escreveu.

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