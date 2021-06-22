Luciano Huck toma primeira dose da vacina

O apresentador tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira Crédito: TV Globo/Reprodução

O apresentador Luciano Huck, 49, tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 na manhã desta terça-feira (22). A imunização aconteceu na cidade do Rio de Janeiro (RJ). Sorridente, ele posou para os fotógrafos.

O apresentador também conversou e pareceu rir com a enfermeira momentos antes de receber a dose. Alguns fãs foram até ele depois da vacina.

Outros famosos fizeram valer a idade de 49 anos para se vacinar nesta terça. Foram os casos dos atores Fábio Assunção e Marcelo Faria.

O primeiro agradeceu a todos que estavam no posto. "A energia no posto de saúde do Rio era tão positiva que saí com proteção dupla: a vacina e a alegria de profissionais que trabalham com amor", escreveu Assunção.

"Esse é o Brasil que desejo. Queriam fotos, mas eu também queria. Autorizaram o post e aqui marco cada uma dessas pessoas lindas", publicou o ator ao compartilhar imagens com quem nele aplicou a dose.