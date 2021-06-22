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"Os Szafirs"

Beth Szafir diz que foi enganada por marido: "Mais pobre que eu"

Na estreia do reality Os Szafirs, nesta terça-feira (22), a socialite revelou que o marido, Gabriel Szafir, que morreu em 2017, a enganou antes do casamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2021 às 09:26

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 09:26

A socialite Beth Szafir na estreia do reality Os Szafirs, do canal E!
A socialite Beth Szafir na estreia do reality Os Szafirs, do canal @ Crédito: E!/Reprodução
Beth Szafir não precisa fazer esforço para ser uma verdadeira metralhadora de pérolas. Na estreia de seu reality no canal E!, Os Szafirs, que vai ao ar nesta terça (22), não foi diferente.
Segundo informações do Notícias da TV, do Uol, a socialite disse que foi enganada pelo seu marido, Gabriel Szafir, que morreu em 2017, antes do casamento. "Era mais pobre que eu", brinca. 
"Ele não tinha tudo o que eu tinha. E a minha mãe, muito sabiamente, falou: 'E se eu te der tudo você não vai respeitar o seu marido'. Ela só passou a me dar tudo quando ele ganhou muito dinheiro", relata. 

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Luciano Szafir aparece no episódio para comentar o jeito peculiar de sua mãe contar sobre o engano em torno das posses de Gabriel. "Minha mãe achava que ele era rico. Meu pai não era. Ele gastava tudo com ela. E quando se casaram, ela descobriu toda a realidade", entrega. 

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