Beth Szafir diz que foi enganada por marido: "Mais pobre que eu"

A socialite Beth Szafir na estreia do reality Os Szafirs, do canal @ Crédito: E!/Reprodução

Beth Szafir não precisa fazer esforço para ser uma verdadeira metralhadora de pérolas. Na estreia de seu reality no canal E!, Os Szafirs, que vai ao ar nesta terça (22), não foi diferente.

Segundo informações do Notícias da TV, do Uol, a socialite disse que foi enganada pelo seu marido, Gabriel Szafir, que morreu em 2017, antes do casamento. "Era mais pobre que eu", brinca.

"Ele não tinha tudo o que eu tinha. E a minha mãe, muito sabiamente, falou: 'E se eu te der tudo você não vai respeitar o seu marido'. Ela só passou a me dar tudo quando ele ganhou muito dinheiro", relata.