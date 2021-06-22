Beth Szafir diz que foi enganada por marido: "Mais pobre que eu"

Beth Szafir não precisa fazer esforço para ser uma verdadeira metralhadora de pérolas. Na estreia de seu reality no canal E!, Os Szafirs, que vai ao ar nesta terça (22), não foi diferente.
Segundo informações do Notícias da TV, do Uol, a socialite disse que foi enganada pelo seu marido, Gabriel Szafir, que morreu em 2017, antes do casamento. "Era mais pobre que eu", brinca.
"Ele não tinha tudo o que eu tinha. E a minha mãe, muito sabiamente, falou: 'E se eu te der tudo você não vai respeitar o seu marido'. Ela só passou a me dar tudo quando ele ganhou muito dinheiro", relata.
Luciano Szafir aparece no episódio para comentar o jeito peculiar de sua mãe contar sobre o engano em torno das posses de Gabriel. "Minha mãe achava que ele era rico. Meu pai não era. Ele gastava tudo com ela. E quando se casaram, ela descobriu toda a realidade", entrega.