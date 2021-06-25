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Luto

Morre dona Cordélia, mãe de Faustão, aos 95 anos

Causa da morte não foi divulgada e informação foi confirmada à Quem pela própria Luciana Cardoso, esposa de Faustão, que homenageou a sogra pela internet

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 09:20
Dona Cordélia, mãe do apresentador Fausto Silva, o Faustão
Dona Cordélia, mãe do apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
Morreu nesta quinta-feira (24) dona Cordélia Moraes, aos 95 anos de idade, mãe do apresentador Fausto Silva, o Faustão. A informação foi confirmada à Quem por Luciana Cardoso, esposa do apresentador. 
A causa da morte, segundo a publicação, não foi divulgada. 
Dona Cordélia recebeu uma homenagem de Luciana na web: "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas... Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações". 

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João Guilherme, filho de Faustão, também homenageou a avó: "Prazer em ter convivido todos esses anos com a senhora. Te amo muito, Vó!". 

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