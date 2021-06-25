Morre dona Cordélia, mãe de Faustão, aos 95 anos

Morreu nesta quinta-feira (24) dona Cordélia Moraes, aos 95 anos de idade, mãe do apresentador Fausto Silva, o Faustão. A informação foi confirmada à Quem por Luciana Cardoso, esposa do apresentador.

Dona Cordélia recebeu uma homenagem de Luciana na web: "Que linda história! Uma pessoa que transbordava amor, sempre com palavras doces e certeiras, deixando o mundo melhor. Ah, se todos tivessem a sorte de ter uma mulher dessa em suas vidas... Cordelia cumpriu sua missão de maneira plena, sendo uma mulher maravilhosa, professora dedicada, o melhor exemplo pros seus filhos, netos e nora. Seus frutos ficarão pra sempre em nossos corações".