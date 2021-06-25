Evandro Santo assume vício em drogas e anuncia internação: "Doença"

O ator e jornalista Evandro Santo, de 46 anos de idade, do extinto Pânico na TV, usou seu Instagram na noite desta quinta-feira (24) para falar sobre seu vício em drogas.
"Assumindo o BO. Saindo do armário do meu problemas com drogas. Que este vídeo te ajude a também a lidar com os seus problemas ou sua saúde mental!!! É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde, é preciso quebrar o véu da ignorância que nos cercam. Ser um adicto não é o fim...pode ser o começo de uma vida nova. Assistam e compartilhem! Limpo só por hoje, Evandro Santo", começou.
No vídeo, de quase 10 minutos, o humorista dá detalhes sobre a dependência química. "Este é o IGTV mais difícil e acho que um dos mais importantes da minha vida. Eu vou começar com uma frase que muitos de vocês talvez não conheçam, mas muito talvez conheçam: eu sou o Evandro, tenho 46 anos e sou um adicto em recuperação. A adicção é uma doença que pode surgir com compulsões e pode evoluir através de sexo, comida, drogas, no meu caso são as drogas", alertou.
E continuou: "Sinto muito informar a vocês, mas essa doença não escolhe nível intelectual, não escolhe nível social, não escolhe se é bonito ou se é feio. É uma doença, ela está espalhada em todas as classes sociais".
"Eu tive uma adolescência bem tranquila, na verdade. Eu estava mais interessado em fazer balé, fazer teatro, pagar minhas contas. Eu já era gay, filho de mãe solteira, mexer com drogas não estava nos meus planos, eu sabia que isso poderia me derrubar a caminho da minha sobrevivência. Eu não fumei maconha, eu não bebi, não cheirei, não usei loló. Todas as minhas loucuras eu fiz de cara limpa", declarou.