Evandro Santo assume vício em drogas e anuncia internação: "Doença"

O ator e jornalista Evandro Santo Crédito: Reprodução/Instagram @evandrosanto

O ator e jornalista Evandro Santo, de 46 anos de idade, do extinto Pânico na TV, usou seu Instagram na noite desta quinta-feira (24) para falar sobre seu vício em drogas.

"Assumindo o BO. Saindo do armário do meu problemas com drogas. Que este vídeo te ajude a também a lidar com os seus problemas ou sua saúde mental!!! É preciso coragem para pedir ajuda, é preciso ser humilde, é preciso quebrar o véu da ignorância que nos cercam. Ser um adicto não é o fim...pode ser o começo de uma vida nova. Assistam e compartilhem! Limpo só por hoje, Evandro Santo", começou.

No vídeo, de quase 10 minutos, o humorista dá detalhes sobre a dependência química. "Este é o IGTV mais difícil e acho que um dos mais importantes da minha vida. Eu vou começar com uma frase que muitos de vocês talvez não conheçam, mas muito talvez conheçam: eu sou o Evandro, tenho 46 anos e sou um adicto em recuperação. A adicção é uma doença que pode surgir com compulsões e pode evoluir através de sexo, comida, drogas, no meu caso são as drogas", alertou.

E continuou: "Sinto muito informar a vocês, mas essa doença não escolhe nível intelectual, não escolhe nível social, não escolhe se é bonito ou se é feio. É uma doença, ela está espalhada em todas as classes sociais".