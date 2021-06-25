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Camilla de Lucas é a mais nova contratada da TV Globo

Boninho repostou vídeo e desejou as boas-vindas à Camilla: "Estamos juntos nessa!! Inventando moda sempre"

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 08:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

25 jun 2021 às 08:54
A influenciadora Camilla de Lucas
A influenciadora Camilla de Lucas Crédito: Reprodução/Instagram @camilladelucas
Lá vem ela, Camilla de Lucas! A Ex-BBB 21 é a nova contratada da TV Globo. O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do canal nesta quinta-feira, 24.
Com um vídeo bem humorado com memes e interpretação da influenciadora, a Globo deu boas-vindas à nova artista da casa. "Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda."
Camilla também postou o vídeo em suas redes sociais com o anúncio do contrato global. "A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos!."

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Boninho também repostou o vídeo e desejou as boas-vindas à Camilla. "Estamos juntos nessa!! Inventando moda sempre."
Nesta quinta-feira, Camilla esteve entre os assuntos mais comentados nas redes sociais após compartilhar uma série de stories chorando, em um desabafo. A finalista do Big Brother Brasil 21 expôs, no Twitter e Instagram, diversos ataques que recebeu após publicar fotos com o cabelo liso. Internautas lembraram que ela defendeu João Luiz no reality, após um comentário racista de Rodolffo Matthaus sobre os fios dele.
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