Camilla de Lucas é a mais nova contratada da TV Globo

A influenciadora Camilla de Lucas Crédito: Reprodução/Instagram @camilladelucas

Lá vem ela, Camilla de Lucas! A Ex-BBB 21 é a nova contratada da TV Globo. O anúncio foi feito nas redes sociais oficiais do canal nesta quinta-feira, 24.

Com um vídeo bem humorado com memes e interpretação da influenciadora, a Globo deu boas-vindas à nova artista da casa. "Ela saiu do BBB e agora vai brilhar aqui na Globo. Esse momento é todo nosso, Camilla de Lucas! Seja bem-vinda."

Camilla também postou o vídeo em suas redes sociais com o anúncio do contrato global. "A planta virou árvore! E logo logo vocês verão os frutos!."

Boninho também repostou o vídeo e desejou as boas-vindas à Camilla. "Estamos juntos nessa!! Inventando moda sempre."