Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Max Fercondini perde 14 quilos e mostra o antes e depois

Ator ainda deu conselhos de vida: 'Não coma só por obrigação ou gula'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jun 2021 às 15:00

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 15:00

Max Fercondini mostra antes e depois de perder 14 quilos
Max Fercondini mostra antes e depois de perder 14 quilos Crédito: Reprodução/Instagram
Max Fercondini surpreendeu os fãs ao postar um antes e depois de perder 14 quilos. Na postagem feita no Instagram, o ator mostrou músculos mais evidentes, resultado de musculação e treinamento regrado.
"Não vá correr feito um louco só para perder peso. Busque um exercício que mexa com o corpo, te realize e distraia, mas que te dê foco e que você possa fazer por muitos anos. Dê preferência para atividades com uma ou mais pessoas, pois o trabalho em equipe enobrece o ser", escreveu o ator.
Na mesma mensagem, ele ainda falou sobre comer por obrigação: "Não deixe comida no prato, mas não coma só por obrigação ou gula. Estar satisfeito é um luxo para muito poucos, por isso agradeça, retribua e compartilhe o que você puder, inclusive seu tempo. Esteja em paz".
Fercondini ainda refletiu sobre a vida e escolhas nas redes sociais. "Encontre seus amigos e seja sábio para curtir o que eles têm de melhor, pois ninguém será exatamente do jeito que a gente quer. Aceite os "defeitos" dos outros, pois geralmente essas são as características que diferem as pessoas umas das outras e que podem nos fazer crescer. Lembre-se: o que é defeito para você pode ser virtude para um outro alguém".
Há dois anos, Max mora em um veleiro e viaja o mundo. Como viajante, ele deu a seguinte dica: "Guarde dinheiro para poder gastar, mas acima de tudo gaste com coisas que realmente tem valor para você. Viaje para descobrir como você é pequeno diante de tantas outras culturas e aprenda a ser maior do que você acreditava ser quando estiver em apuros ou perdido em uma realidade diferente. Não seja estúpido com ninguém, mas também não leve desaforo pra casa, pois a mágoa que corrói por dentro é nociva a saúde e envenena a alma".
Max Fercondini como o Ciro, de 'Flor do Caribe', e em foto atual
Max Fercondini como o Ciro, de 'Flor do Caribe', e em foto atual Crédito: Globo e Reprodução do Instagram

Veja Também

Tá difícil emagrecer? Personal trainers revelam seis táticas para ajudar

Aos 70, Faustão diz que emagreceu 26 quilos e explica tratamento

Marília Mendonça fala sobre maternidade, emagrecimento e polêmica de show no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados