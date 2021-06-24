Max Fercondini perde 14 quilos e mostra o antes e depois

Max Fercondini mostra antes e depois de perder 14 quilos Crédito: Reprodução/Instagram

Max Fercondini surpreendeu os fãs ao postar um antes e depois de perder 14 quilos. Na postagem feita no Instagram, o ator mostrou músculos mais evidentes, resultado de musculação e treinamento regrado.

"Não vá correr feito um louco só para perder peso. Busque um exercício que mexa com o corpo, te realize e distraia, mas que te dê foco e que você possa fazer por muitos anos. Dê preferência para atividades com uma ou mais pessoas, pois o trabalho em equipe enobrece o ser", escreveu o ator.

Na mesma mensagem, ele ainda falou sobre comer por obrigação: "Não deixe comida no prato, mas não coma só por obrigação ou gula. Estar satisfeito é um luxo para muito poucos, por isso agradeça, retribua e compartilhe o que você puder, inclusive seu tempo. Esteja em paz".

Fercondini ainda refletiu sobre a vida e escolhas nas redes sociais. "Encontre seus amigos e seja sábio para curtir o que eles têm de melhor, pois ninguém será exatamente do jeito que a gente quer. Aceite os "defeitos" dos outros, pois geralmente essas são as características que diferem as pessoas umas das outras e que podem nos fazer crescer. Lembre-se: o que é defeito para você pode ser virtude para um outro alguém".

Há dois anos, Max mora em um veleiro e viaja o mundo. Como viajante, ele deu a seguinte dica: "Guarde dinheiro para poder gastar, mas acima de tudo gaste com coisas que realmente tem valor para você. Viaje para descobrir como você é pequeno diante de tantas outras culturas e aprenda a ser maior do que você acreditava ser quando estiver em apuros ou perdido em uma realidade diferente. Não seja estúpido com ninguém, mas também não leve desaforo pra casa, pois a mágoa que corrói por dentro é nociva a saúde e envenena a alma".