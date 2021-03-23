Aos 70, Faustão diz que emagreceu 26 quilos e explica tratamento

O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução

Fausto Silva, o Faustão, explicou sua repentina perda de peso após fazer um tratamento contra um edema linfático na perna. Durante o Domingão, na Globo, o apresentador de 70 anos de idade disse que emagreceu cerca de 26 quilos.

"Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: ‘Para onde eu vou, vou virar um balão?'", começou. "Eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei", completou.