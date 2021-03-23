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Após edema linfático

Aos 70, Faustão diz que emagreceu 26 quilos e explica tratamento

Apresentador abriu o jogo sobre aparência durante o Domingão do Faustão, na Globo, e acabou com o mistério em torno de seu emagrecimento repentino

Publicado em 23 de Março de 2021 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2021 às 09:21
O apresentador Fausto Silva, o Faustão
O apresentador Fausto Silva, o Faustão Crédito: TV Globo/Reprodução
Fausto Silva, o Faustão, explicou sua repentina perda de peso após fazer um tratamento contra um edema linfático na perna. Durante o Domingão, na Globo, o apresentador de 70 anos de idade disse que emagreceu cerca de 26 quilos. 
"Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: ‘Para onde eu vou, vou virar um balão?'", começou. "Eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei", completou. 

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O apresentador ainda justificou a mudança na aparência durante as apresentações do programa dominical. "O último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021 (...). Aí quando eu voltei ao ar, os caras [pensaram]: Que milagre é esse, porr*? Esse cara esvaziou?'. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo", apontou. 

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