Aos 70, Faustão diz que emagreceu 26 quilos e explica tratamento

Fausto Silva, o Faustão, explicou sua repentina perda de peso após fazer um tratamento contra um edema linfático na perna. Durante o Domingão, na Globo, o apresentador de 70 anos de idade disse que emagreceu cerca de 26 quilos.
"Eu fiz um tratamento doido aí, tomei aquele negócio de cortisona e fui inchando. Pensei: ‘Para onde eu vou, vou virar um balão?'", começou. "Eu descobri lá com a galera do hospital Albert Einstein que eu estava com 26 quilos em líquido e tirei", completou.
O apresentador ainda justificou a mudança na aparência durante as apresentações do programa dominical. "O último programa de janeiro foi gravado em outubro. Aí o primeiro de fevereiro, já foi gravado em 2021 (...). Aí quando eu voltei ao ar, os caras [pensaram]: Que milagre é esse, porr*? Esse cara esvaziou?'. Eu acabei esquecendo de explicar aqui também, já faz tempo", apontou.