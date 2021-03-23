Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Record

Sabrina Sato vai comandar reality de aventura com celebridades

O programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro

Publicado em 23 de Março de 2021 às 09:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2021 às 09:02
A atriz e apresentadora Sabrina Sato
A atriz e apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato
A Record anunciou nesta segunda-feira (22) que Sabrina Sato, 40, vai apresentar o reality show A Ilha. O programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro.
De acordo com o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora diz ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.
Com estreia programada para julho, trata-se da primeira edição do reality show. Ele se junta a programas do gênero como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo.

Veja Também

Andressa Hirle: capixaba "saiu do zero" e virou a dentista dos ex-BBBs

"BBB 21": Gil e Juliette elogiam Dilma e Sarah diz que prefere não opinar

Martinho da Vila: "Negacionistas estão crescendo, mas temos que resistir"

Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

celebridades Famosos sabrina sato Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados