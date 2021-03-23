Sabrina Sato vai comandar reality de aventura com celebridades

A atriz e apresentadora Sabrina Sato Crédito: Reprodução/Instagram @sabrinasato

A Record anunciou nesta segunda-feira (22) que Sabrina Sato, 40, vai apresentar o reality show A Ilha. O programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro.

De acordo com o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora diz ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.

Com estreia programada para julho, trata-se da primeira edição do reality show. Ele se junta a programas do gênero como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo.