Sabrina Sato vai comandar reality de aventura com celebridades

A Record anunciou nesta segunda-feira (22) que Sabrina Sato, 40, vai apresentar o reality show A Ilha. O programa vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro.
De acordo com o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora diz ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa.
Com estreia programada para julho, trata-se da primeira edição do reality show. Ele se junta a programas do gênero como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo.
Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.