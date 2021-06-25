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Acusada de transfobia

Ex-BBB Íris abre o jogo sobre polêmica com Ariadna de prostituição

Em momento do No Limite, internautas acusaram Íris de julgar Ariadna, que revelou que já teve que se prostituir para se manter durante a vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2021 às 09:03

Publicado em 25 de Junho de 2021 às 09:03

No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa
No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa Crédito: Globo/Reprodução
Íris Stefanelli decidiu falar sobre a polêmica que viveu com Ariadna Arantes dentro do No Limite. A loira abriu o jogo sobre a conversa que as duas tiveram em que ela foi acusada de julgar o estilo de vida da modelo trans. 
Em determinado momento do reality da Globo, Ariadna disse que precisou se prostituir para viver. Íris então respondeu que ela teve, sim, escolha e o comentário rendeu nas redes sociais. 
“O que eu disse ali foi que sempre tem opção. Que tem que acreditar em Deus, porque às vezes a pessoa se precipita porque está com medo e precisa se manter, mas eu quis passar que a pessoa tem que acreditar que vai ter um fundo do poço, mas vai ter um jeito. Se você não acreditar e se entregar, é difícil…", explicou ela, no Aquecimento No Limite - A Eliminação, com Bruno de Luca. 

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"O risco que uma mulher trans corre em ser uma prostituta em seu país, ainda mais fora, é muito. Eu e a Ari conversamos muito sobre o risco da pessoa que levou ela pra Europa, que ameaçou a vida dela… Ela me contou que teve uma opção, falou que trabalhava em uma loja de sanduíches e que saiu porque pegava dois ônibus”, terminou Íris. 

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