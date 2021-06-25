Ex-BBB Íris abre o jogo sobre polêmica com Ariadna de prostituição

No Limite: Ariadna e Iris discutem no programa Crédito: Globo/Reprodução

Íris Stefanelli decidiu falar sobre a polêmica que viveu com Ariadna Arantes dentro do No Limite. A loira abriu o jogo sobre a conversa que as duas tiveram em que ela foi acusada de julgar o estilo de vida da modelo trans.

Em determinado momento do reality da Globo, Ariadna disse que precisou se prostituir para viver. Íris então respondeu que ela teve, sim, escolha e o comentário rendeu nas redes sociais.

“O que eu disse ali foi que sempre tem opção. Que tem que acreditar em Deus, porque às vezes a pessoa se precipita porque está com medo e precisa se manter, mas eu quis passar que a pessoa tem que acreditar que vai ter um fundo do poço, mas vai ter um jeito. Se você não acreditar e se entregar, é difícil…", explicou ela, no Aquecimento No Limite - A Eliminação, com Bruno de Luca.