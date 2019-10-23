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Vídeo: ex de Larissa Manoela diz que já "pegou" enteada de Bolsonaro

Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, revelou que já "ficou" com Letícia Firmo, enteada de Jair Bolsonaro

Publicado em 23 de Outubro de 2019 às 10:48

Publicado em 

23 out 2019 às 10:48
O ator Thomaz Costa Crédito: Reprodução/Instagram @thocostaoficial
O ator Thomaz Costa, ex-namorado de Larissa Manoela, decidiu abrir o jogo sobre a vida amorosa em entrevista a Matheus Mazzafera. Em vídeo postado no canal do entrevistador, o bonitão disse que já ficou com Letícia Firmo, que vem a ser a enteada do presidente da República, Jair Bolsonaro
Durante a brincadeira do "PPP - Pego, Penso ou Passo", que é feita no programa de Mazzafera no YouTube, Thomaz acabou entregando a revelação de que já beijou a filha do primeiro casamento da primeira-dama da República, Michelle Bolsonaro, quando o nome Letícia surgiu no jogo. 

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Na verdade, segundo informações do colunista Leo Dias, antes de se confirmar os sobrenomes das Letícias, a brincadeira se referia à youtuber Letícia Escarião, mas o youtuber Bruno Magri - que também participava da gravação - é que fez Thomaz admitir o rápido affair. 
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