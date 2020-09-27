Victor Sarro passa mal durante gravação de Rodrigo Faro e é internado

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Ontem, durante a gravação do programa a Hora do Faro, comecei a passar mal, vomitei, tive um vaso rompido e começou a vir sangue no vômito A equipe do Faro na hora me levou ao hospital e fui rapidamente atendido! Voltei a passar mal a noite e fui internado com uma Gastroenterocolite que achei que morreria, perdi o ar, me desesperei ao ver mais sangue e apaguei por um momento, o lado bom é que a @marytormin tava do lado e conseguiu me estabilizar ! Estou um pouco melhor, ainda com dor, mas seguirei internado até ficar 100% ! Obrigado a toda equipe do Faro e aos funcionários do @hospitalstamaria ! Agora é manter a calma e não parar!! ??