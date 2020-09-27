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Saúde

Victor Sarro passa mal durante gravação de Rodrigo Faro e é internado

Humorista é o apresentador das ações digitais de A Fazenda 12

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 set 2020 às 17:52
Victor Sarro é internado após vomitar sangue
Victor Sarro é internado após vomitar sangue Crédito: Instagram/@victorsarro
O humorista Victor Sarro, 31, está internado no Hospital Santa Maria, em São Paulo. Ele passou mal na sexta-feira (25) durante uma gravação do Hora do Faro, comandado por Rodrigo Faro na Record.
No programa, ele é um dos entrevistadores do quadro A Fazenda - Última Chance, na qual o eliminado da semana responde a perguntas sobre o confinamento. Sarro também é quem comanda as ações do reality show rural na internet.
"Eu já estava meio mal já, fui gravar o programa do Faro ontem, tive que sair no meio da gravação, fiquei bem mal, vomitando, comecei a ficar preocupado, comecei a vomitar sangue", relatou nas redes sociais.

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Ele explicou que teve um vaso sanguíneo rompido e começou a vomitar sangue enquanto estava gravando na emissora. Foi ajudado pela produção do programa, que o encaminhou ao pronto socorro.
O comediante chegou a ser liberado, mas voltou a passar mal à noite. Ele foi internado com uma gastroenterocolite, uma inflamação na mucosa do estômago e do intestino.
"Achei que morreria, perdi o ar, me desesperei ao ver mais sangue e apaguei por um momento", afirmou.
"Estou um pouco melhor, ainda com dor, mas seguirei internado até ficar 100%."

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