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Violência

Compadre de Jojo Todynho é assassinado no Rio de Janeiro

Os responsáveis pela redes sociais de Jojo confirmaram a informação por meio do Twitter na tarde deste sábado (26)

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 18:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 18:57
Compadre de Jojo Todynho é assassinado no Rio
Compadre de Jojo Todynho é assassinado no Rio Crédito: Reprodução/Redes sociais
Sem acesso a informações sobre a vida de amigos e familiares por ser uma das participantes do reality A Fazenda (RecordTV), Jojo Todynho, 23, nem imagina que seu compadre, Bruno Aurélio Silva, 37, foi assassinado no Rio de Janeiro. Ele -que era morador do bairro de Realengo, também na capital carioca, onde a cantora passou boa parte da sua vida- escolheu a funkeira para ser madrinha de um de seus filhos.
Os responsáveis pela redes sociais de Jojo confirmaram a informação por meio do Twitter na tarde deste sábado (26) e aproveitaram para desmentir um possível envolvimento amoroso entre os dois. "A equipe de Jojo Todynho lamenta a morte de Bruno Aurélio, compadre da cantora, e aproveita para esclarecer que não houve nenhum tipo de relacionamento que não fosse de amizade e carinho entre os dois grandes amigos. Nossos sentimentos à família".
De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o corpo de Bruno foi encontrado no bairro Senador Camará, na zona Oeste do Rio, algum tempo após ele ter sido visto por moradores do local circulando alcoolizado pela região. Há suspeitas que criminosos possam ter envolvimento com o crime.

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Mesmo confinada no reality show A Fazenda 12 (Record TV), Jojo lançou uma nova música e videoclipe dia 11 de setembro. "Devo Tá Na Moda" é o novo trabalho da peoa que no momento não pode acompanhar a divulgação da música. Com uma letra ousada, a canção produzida pelo DJ Batata é uma resposta aos haters que falam mal da cantora na internet.
Em sua estreia no programa, a funkeira citou um trecho da canção que diz: "Se quer paz amém, se quer guerra tu me fala." No videoclipe, Jojo aparece em uma banheira cheia de espuma usando uma toca de banho e um maiô decotado.
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