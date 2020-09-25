MC Mirella segue estratégia de Jojo Todynho e lança música durante 'A Fazenda 12'

MC Mirella lança "Bem Plena" nesta sexta-feira (25) Crédito: Instagram/@mirella

Parece que o confinamento no reality show A Fazenda 12 (Rercord TV) não é uma desculpa para as artistas Jojo Todynho, 23, e MC Mirella, 22. Após Todynho lançar "Devo Tá Na Moda", MC Mirella decidiu seguir os mesmos passos e divulgar um novo trabalho musical nesta sexta-feira (25). A faixa "Bem Plena" ficou disponível em todas as plataformas digitais a partir de meia noite.

O lançamento já estava programado e segundo a equipe da cantora, mais coisa está por vir durante a participação de Mirella no programa comandado pelo Marcos Mion. O videoclipe de "Bem Plena" ficará disponível no canal Love Funk no YouTube às 18 horas.

Desde que entrou no reality, MC Mirella já ganhou mais de três milhões de seguidores em suas redes sociais. Nascida em São Caetano do Sul, grande São Paulo, ela é conhecida pelos sucessos "Quer Mais?", "Te amo Piranha'' e "Tome Amor".

A funkeira é da gravadora Warner Muisc, e recentemente lançou o seu primeiro álbum chamado "Abusada".