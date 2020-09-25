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Televisão

MC Mirella segue estratégia de Jojo Todynho e lança música durante 'A Fazenda 12'

'Bem Plena', nova música da peoa já está disponível nas plataformais digtais

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 15:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 15:34
MC Mirella lança
MC Mirella lança "Bem Plena" nesta sexta-feira (25) Crédito: Instagram/@mirella
Parece que o confinamento no reality show A Fazenda 12 (Rercord TV) não é uma desculpa para as artistas Jojo Todynho, 23, e MC Mirella, 22. Após Todynho lançar "Devo Tá Na Moda", MC Mirella decidiu seguir os mesmos passos e divulgar um novo trabalho musical nesta sexta-feira (25). A faixa "Bem Plena" ficou disponível em todas as plataformas digitais a partir de meia noite.
O lançamento já estava programado e segundo a equipe da cantora, mais coisa está por vir durante a participação de Mirella no programa comandado pelo Marcos Mion. O videoclipe de "Bem Plena" ficará disponível no canal Love Funk no YouTube às 18 horas.
Desde que entrou no reality, MC Mirella já ganhou mais de três milhões de seguidores em suas redes sociais. Nascida em São Caetano do Sul, grande São Paulo, ela é conhecida pelos sucessos "Quer Mais?", "Te amo Piranha'' e "Tome Amor".

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A funkeira é da gravadora Warner Muisc, e recentemente lançou o seu primeiro álbum chamado "Abusada".
"Bem Plena" não é o primeiro lançamento de Mirella durante o confinamento. No dia 11 de setembro MC Mirella lançou sua parceria com Luck Muzik, a música "Saudade". "Vocês ficaram reclamando que eu não tava lançando música... agora tem um monte de verdade", escreveu a funkeira.

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