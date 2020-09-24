'A Fazenda 12': Biel diz ter nojo de Luiza Ambiel e cogita deixar reality

"Que nojo eu estou dessa Luiza, ela fica de conversinha com todo o mundo [...] Ela estava falando ali: 'Se Deus quiser na sexta (25), eu vou subir na pia, você vai subir no fogão, a Mirella vai subir na mesa, e não sei quem vai subir no sofá'. [...] Se ela ficar, eu vou começar a contestar o valor de estar aqui. Vou embora trabalhar, porque o que estou fazendo aqui?", indagou ele, em conversa com Mariano e Lucas Selfie.