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Estratégia no jogo

'A Fazenda 12': Biel diz ter nojo de Luiza Ambiel e cogita deixar reality

Biel também disse que pediu para sua torcida votar para Lidi e JP Gadelha continuarem no jogo

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 15:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 15:27
"A Fazenda 12": o cantor Biel em noite de votação no reality da Record Crédito: Record TV/Reprodução
O funkeiro Biel disse na madrugada desta quinta (24), em A Fazenda 12 (Record), que está com nojo de Luiza Ambiel e que se ela conseguir voltar da roça, ele cogita deixar o programa. A musa da banheira do Gugu disputa a preferência do público contra Lidi Lisboa e JP Gadelha.
"Que nojo eu estou dessa Luiza, ela fica de conversinha com todo o mundo [...] Ela estava falando ali: 'Se Deus quiser na sexta (25), eu vou subir na pia, você vai subir no fogão, a Mirella vai subir na mesa, e não sei quem vai subir no sofá'. [...] Se ela ficar, eu vou começar a contestar o valor de estar aqui. Vou embora trabalhar, porque o que estou fazendo aqui?", indagou ele, em conversa com Mariano e Lucas Selfie.

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"Chegar entre os três [finalistas] para perder para uma pessoa dessas? Passar por todo esse calvário...", completou. "Não faz sentido", disse Lucas. Biel acrescentou que pensa muito parecido com o influenciador digital e não consegue "ficar de abracinho e risadinha como o Cartlolouco". "Mas é o jeito dele. Eu não sou assim, não consigo nem olhar na cara", afirmou o funkeiro.
Biel também disse que pediu para sua torcida votar para Lidi e JP Gadelha continuarem no jogo.

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