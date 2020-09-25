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Acabou o jogo

'A Fazenda 12': JP Gadêlha é eliminado do reality

No momento da revelação, JP se mostrou tranquilo: 'Deus sabe todas as coisas'

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 07:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2020 às 07:56
"A Fazenda 12": o bombeito JP Gadêlha Crédito: Record TV/Reprodução
O peão JP foi o eliminado da roça desta quinta-feira (23) em A Fazenda 12 (Record). Ele perdeu a disputa contra Luiza Ambiel e Lidi Lisboa.
No momento da revelação, JP se mostrou tranquilo. "Deus sabe todas as coisas", disse.
Quem deverá ficar contente é Cartolouco, já que em recente discussão ambos gritaram um com o outro. JP chegou a chamar Cartolouco de falso e mandou ele ir calar sua boca.
Já a volta de Luiza Ambiel deverá mexer com os ânimos do cantor Biel. Isso porque ele contou aos colegas de confinamento que tem nojo dela e que pediria para sair caso a competidora voltasse da roça.
Luiza tinha a certeza de que iria sair. Tanto que começou a chorar antes da revelação de Marcos Mion e pediu a ele dizer logo que era ela quem voltaria para casa mais cedo. Na hora que soube que foi salva, ficou incrédula e aumentou o choro.

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Na volta para a sede, com emoção à flor da pele, Luiza recebeu o carinho de poucas pessoas. Lucas Maciel e Rodrigo ficaram irritados pela volta dela.
Lidi foi a primeira a ser salva da berlinda. Sua reação foi calma e tranquila. Na volta para a sede, muita festa e alegria de parte dos peões.

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