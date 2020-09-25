'A Fazenda 12': JP Gadêlha é eliminado do reality

"A Fazenda 12": o bombeito JP Gadêlha Crédito: Record TV/Reprodução

No momento da revelação, JP se mostrou tranquilo. "Deus sabe todas as coisas", disse.

Quem deverá ficar contente é Cartolouco, já que em recente discussão ambos gritaram um com o outro. JP chegou a chamar Cartolouco de falso e mandou ele ir calar sua boca.

Já a volta de Luiza Ambiel deverá mexer com os ânimos do cantor Biel. Isso porque ele contou aos colegas de confinamento que tem nojo dela e que pediria para sair caso a competidora voltasse da roça.

Luiza tinha a certeza de que iria sair. Tanto que começou a chorar antes da revelação de Marcos Mion e pediu a ele dizer logo que era ela quem voltaria para casa mais cedo. Na hora que soube que foi salva, ficou incrédula e aumentou o choro.

Na volta para a sede, com emoção à flor da pele, Luiza recebeu o carinho de poucas pessoas. Lucas Maciel e Rodrigo ficaram irritados pela volta dela.