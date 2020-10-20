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Disputa legal

Van Damme faz campanha e salva chihuahua da morte após viagem com passaporte falso

O cãozinho de nome Raya foi vendido a novos donos na Noruega em setembro, mas as autoridades locais não a registraram porque ela havia viajado com um passaporte búlgaro falso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 08:35

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 08:35

Jean-Claude Van Damme
Jean-Claude Van Damme salvou um chihuahua de três meses da eutanásia Crédito: Reprodução/ Instagram @jcvd
O astro do cinema de ação Jean-Claude Van Damme, 60, salvou um chihuahua de três meses da eutanásia após uma disputa legal entre a Noruega e a Bulgária.
O cãozinho de nome Raya foi vendido a novos donos na Noruega em setembro, mas as autoridades locais não a registraram porque ela havia viajado com um passaporte búlgaro falso.
A Noruega tentou repatriar o animal, mas a Bulgária negou alegando que não poderia aceitar o bicho de volta por conta das regras da União Europeia sobre o transporte de animais vivos. Com isso, a cachorrinha teria seu destino selado: seria sacrificada.
Só que Van Damme resolveu agir. Ele lançou uma campanha com imagens bonitas com o chihuahua e convenceu as autoridades da Bulgária a aceitar a cadelinha de volta ao país.
"Eu imploro, por favor, pelo meu aniversário, a autoridade de segurança alimentar, mude sua decisão", escreveu Van Damme ao lançar a petição para salvar o animal. Mas eles não podem matar aquele chihuahua."
Agora, o bichinho passará por exames médicos quando voltar para a Bulgária e será enviada para adoção.
À AFP, Yavor Gechev, da organização de direitos animais Four Paws, disse que a Bulgária deveria ser parabenizada por mostrar flexibilidade, mas pediu um controle mais rígido sobre criadores ilegais e traficantes de animais.

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