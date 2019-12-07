Turnê de Sandy e Junior é segunda mais lucrativa do mundo em 2019

Crédito: Reprodução/Instagram @jairogoldflusestudio

A turnê da dupla Sandy e Junior não foi sucesso somente no Brasil. De acordo com ranking feito pela Pollstar, publicação voltada ao mercado de shows, e divulgado pelo jornal The Washington Post, "Nossa História" foi a segunda turnê mais lucrativa do ano. A liderança ficou com Elton John

Os shows que marcaram o retorno da dupla foram anunciados em março e tiveram início dia 12 de julho. Ao todo, os irmãos fizeram 18 shows, 16 em capitais brasileiras, um em Portugal e outro nos Estados Unidos. A lista foi baseada na média bruta em bilheteria por cidade na qual a turnê passou e preço médio dos ingressos.

Quando anunciou a turnê, Junior fez questão de ressaltar que não seria uma volta da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado. "As nossas carreiras individuais continuam", destacou. "É uma celebração daqueles 17 anos mágicos que vivemos, em que a gente estava se transformando em quem a gente é hoje", afirmou Sandy.

Os irmãos disseram também que desde 2007, quando anunciaram a separação, recebiam propostas para voltar, mas só agora se sentiram preparados.

"A gente queria estar com os nossos projetos individuais mais consolidados até para não confundir a cabeça das pessoas. E agora, individualmente, estamos mais seguros para fazer essa brincadeira e voltar ao passado", completou Junior.

Veja os cinco primeiros colocados:

1. Elton John: US $ 2.870.863; US $ 130,86 (R$ 11.993 milhões e R$ 546,69 )

2. Sandy e Junior; US $ 2.260.403: US $ 54,38 (R$ 9.443 milhões e R$ 227,18)

3. Phil Collins: US $ 2.145.965; US $ 144,69 (R$ 8.965 milhões e R$ 604,47)

4. Guns N 'Roses: US $ 2.003.111; US $ 127,13 (R$ 8.368 milhões e R$ 531,11)