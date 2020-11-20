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1 ano de morte

Thiago Salvático afirma ter sensação de que vai receber ligação de Gugu

Salvático diz ter mantido um relacionamento amoroso por mais de oito anos com o apresentador

Publicado em 20 de Novembro de 2020 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2020 às 16:32
O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato em foto com casacos de neve. Thiago se apresentou à mídia como namorado de Gugu após o apresentador morrer em sua casa em Orlando, nos EUA.
O chef Thiago Salvático e o apresentador Gugu Liberato Crédito: Reprodução/Instagram @salvatico.thiago
Thiago Salvático, que afirma ter namorado Gugu Liberato, diz que ainda hoje, um ano após a morte do apresentador, tem a sensação de que vai receber uma ligação ou uma mensagem do artista. Em entrevista por email ao F5, o empresário e chef de cozinha conta que o que mais sente falta é da companhia constante de Gugu.
"Éramos muito parceiros. Quando não estávamos juntos fisicamente, conversávamos de duas a três vezes por dia (por telefone ou vídeo). Ainda hoje tenho a sensação de que ele vai me ligar, me mandar uma mensagem", afirma.
Salvático diz ter mantido um relacionamento amoroso por mais de oito anos com o apresentador. Ele chegou a entrar na Justiça para pedir o reconhecimento de união estável homoafetiva com o apresentador. Pouco tempo depois, porém, o chef desistiu de brigar pela herança de Gugu.
Ao jornal Folha de S. Paulo, ele afirma que o apoio das pessoas, mesmo daquelas que ele não conhece pessoalmente, mas que passaram a segui-lo no Instagram, o ajudou a confortar a dor da perda. "Depois do falecimento dele, fiquei mais espiritualizado, religioso e tentei entender melhor qual é a nossa missão nessa vida. Saber que a vida não termina aqui, que estamos apenas de passagem, e que Gugu segue em algum lugar especial me ajudando e me protegendo ameniza a dor da perda."

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Salvático diz ainda que se sente privilegiado por conviver com o artista durante oito anos e que o relacionamento só lhe proporcionou coisas boas. O chef conta ainda que costuma sonhar com Gugu. "Em alguns sonhos, eu senti a presença dele muito forte. E quando isso acontecia, acordava chorando. Eu sinto que ele está por perto me observando."
Nesta sexta (21), o programa Hoje em Dia, da Record, fará uma homenagem ao apresentador, morto no dia 21 de novembro de 2019 após um acidente doméstico. A atração, comandada por Cesar Filho, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro, vai exibir histórias e depoimentos de pessoas que foram auxiliadas pelo artista longe das câmeras.

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