Home
>
Famosos
>
Thaila Ayala se casa com Renato Góes em Pernambuco

Thaila Ayala se casa com Renato Góes em Pernambuco

Os atores, que estão juntos desde 2017, oficializaram a união na Igreja do Carmo,  em Olinda

Publicado em 6 de outubro de 2019 às 16:34

 - Atualizado há 6 anos

Thaila Ayala e Renato Góes se casaram em Olinda Crédito: Reprodução/ instagram/thailaayala

AGÊNCIA ESTADO - Thaila Ayala e Renato Góes decidiram oficializar o casamento, neste sábado (05), em cerimônia que foi realizada na Igreja do Carmo, na cidade de Olinda, em Pernambuco.

Recomendado para você

MP indica exploração sexual de dezenas de vítimas, incluindo crianças e adolescentes

Hytalo Santos e o marido são denunciados por tráfico sexual pelo Ministério Público

O DJ pretendia viajar de Juiz de Fora (MG) a Belém do Pará, mas durante a decolagem o avião saiu da pista

Excesso de pessoas em avião de Alok contribuiu para acidente, diz relatório

Operação da Decon e da Vigilância Sanitária resultou na prisão em flagrante de uma esteticista e na interdição do Espaço VIP Bronze, na Taquara

Clínica de estética de Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, é interditada pela polícia

Os atores se conheceram durante uma sessão de fotos para uma marca em 2017 e estão juntos desde então. Thaila cresceu na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. O pernambucano Renato nasceu em Olinda, onde ocorreu a cerimônia.

As madrinhas do casamento, todas de azul, foram personalidades: Sophie Charlotte, Débora Nascimento, Julia Faria, Fiorella Mattheis e Carol Sampaio. Após a cerimônia no religioso, a festa ocorreu no castelo do Instituto Ricardo Brenand, no Recife, para quatrocentos convidados.

Thaila Ayala e Renato Góes se casaram em Olinda Crédito: Reprodução/ instagram/renatogoess

Leia mais

Imagem - Pedro Cardoso faz críticas a Silvio Santos nas redes sociais: "De santo não tem nada"

Pedro Cardoso faz críticas a Silvio Santos nas redes sociais: "De santo não tem nada"

Kevinho tem intoxicação alimentar e fica de fora do Rock in Rio

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Casamento celebridades

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais