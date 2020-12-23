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Técnicos do 'The Voice' e 'The Voice +' se reúnem em especial de Natal

Rede Globo também irá reprisar o show 'Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém' como parte dos seus programas musicais de fim de ano

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 15:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2020 às 15:37
Os cantores Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló irão se reunir em uma edição especial do "The Voice Brasil", que contará com diversas participações em apresentações musicais. O programa será exibido na noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, após a novela "A Força do Querer", na Rede Globo.
Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza irão participar de especial do 'The Voice', apresentado por Tiago Leifert
Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza irão participar de especial do 'The Voice', apresentado por Tiago Leifert Crédito: Victor Pollak / Globo
O programa faz parte dos especiais musicais de fim de ano da emissora, e contará com diversos números diferentes por parte dos cantores, indo desde duetos a apresentações com todos os jurados. A produção será apresentada por Tiago Leifert, que comanda o reality show para cantores adultos.
Em vídeo exibido durante uma coletiva de imprensa, os técnicos do reality show falaram sobre a atração. "É muito especial porque a gente também vai poder estar nas casas das pessoas, nas quais a gente pede licença, mas com votos de felicidade, de boa sorte, de muita saúde", comenta Carlinhos Brown.

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"Vai ser maravilhoso porque vamos ter a oportunidade de cantar uns com os outros, que é o que a gente mais gosta de fazer, se apresentar. É o nosso presente de Natal", afirma Lulu Santos, prometendo que o especial terá muita "doçura, amor e música".
O programa contará com apresentações dos finalistas da edição atual do "The Voice", além da presença dos técnicos da versão para maiores de 60 anos da competição, o "The Voice +", que estreia em 2021: Claudia Leitte, Ludmilla, Daniel e Mumuzinho.

ATRAÇÕES

Também participarão da edição especial, cantores que fizeram sucesso em outras edições do reality, incluindo Lucy Alves, que apareceu na 2ª temporada, Leo Paim, competidor na 7ª temporada e Willian Kessley, que foi um dos participantes da 8ª temporada. Além da exibição no canal, a produção ficará disponível no Globoplay, serviço de streaming da emissora.
O programa faz parte da programação de fim de ano da Rede Globo, que conta com outras atrações, como o especial "Gilda, Lúcia e o Bode", que marca o retorno das personagens de Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, e o especial de comédia "220 Volts", com o humorista Paulo Gustavo. Todos, incluindo o especial do "The Voice", serão disponibilizados no Globoplay.

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