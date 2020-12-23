Técnicos do 'The Voice' e 'The Voice +' se reúnem em especial de Natal

Os cantores Iza, Carlinhos Brown, Lulu Santos e Michel Teló irão se reunir em uma edição especial do "The Voice Brasil", que contará com diversas participações em apresentações musicais. O programa será exibido na noite da véspera de Natal, 24 de dezembro, após a novela "A Força do Querer", na Rede Globo.

Michel Teló, Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza irão participar de especial do 'The Voice', apresentado por Tiago Leifert Crédito: Victor Pollak / Globo

O programa faz parte dos especiais musicais de fim de ano da emissora, e contará com diversos números diferentes por parte dos cantores, indo desde duetos a apresentações com todos os jurados. A produção será apresentada por Tiago Leifert, que comanda o reality show para cantores adultos.

Em vídeo exibido durante uma coletiva de imprensa, os técnicos do reality show falaram sobre a atração. "É muito especial porque a gente também vai poder estar nas casas das pessoas, nas quais a gente pede licença, mas com votos de felicidade, de boa sorte, de muita saúde", comenta Carlinhos Brown.

"Vai ser maravilhoso porque vamos ter a oportunidade de cantar uns com os outros, que é o que a gente mais gosta de fazer, se apresentar. É o nosso presente de Natal", afirma Lulu Santos, prometendo que o especial terá muita "doçura, amor e música".

O programa contará com apresentações dos finalistas da edição atual do "The Voice", além da presença dos técnicos da versão para maiores de 60 anos da competição, o "The Voice +", que estreia em 2021: Claudia Leitte, Ludmilla, Daniel e Mumuzinho.

ATRAÇÕES

Também participarão da edição especial, cantores que fizeram sucesso em outras edições do reality, incluindo Lucy Alves, que apareceu na 2ª temporada, Leo Paim, competidor na 7ª temporada e Willian Kessley, que foi um dos participantes da 8ª temporada. Além da exibição no canal, a produção ficará disponível no Globoplay, serviço de streaming da emissora.