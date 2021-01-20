Símbolo sexual dos anos 90, Regininha Poltergeist diz que se prostituiu

A atriz Regininha Poltergeist Crédito: Reprodução/Instagram @regininha_real

Nos anos 90, Regina de Oliveira Soares fez fama como poucas mulheres fizeram na década. De Regininha do Méier, seu antigo alter-ego, ela surgiu como Regininha Poltergeist se lançando como um dos símbolos sexuais da década e, hoje, poderia ser comparada a algo como "a Anitta de 1990".

"Eu era a Anitta da época em termos de mídia e repercussão. Minha imagem estava em todos os lugares", disse, em entrevista ao apresentador Lucas Hit, do Clube da Vip, no YouTube.

Em 2005, ela precisou se despedir dos holofotes. "Virei mãe e desapareci, sem me despedir dos meus fãs. Ninguém entendeu", reiterou. Depois disso, passou por dificuldades financeiras e assumiu que partiu para a indústria pornô por esse motivo: "Financeiramente foi bom, mas foi difícil fazer".

"Eu vivia na época um relacionamento abusivo e não queria mais apanhar e ser xingada em casa. Só fiz filmes para poder me livrar desse relacionamento. Decidi então que criaria meu filho sozinha. Estou falando isso pela primeira vez", lembrou.