Sergio Guizé se lança como cantor solo e agradece Bianca Bin

Conhecido do grande público, principalmente por papeis em novelas da Rede Globo, Sergio Guizé, 40 anos, não tem receio de começar tudo do zero. Durante a pandemia, ele sentiu a necessidade de colocar para fora o que sentia em forma de música e, no início do mês, lançou seu primeiro single da carreira musical solo.

Trata-se de "Mochileiro", que já está disponível em plataformas digitais. Em breve, no começo de 2021, ele também deve lançar seu primeiro EP, produzido pela Zulim Sounds. "Eu não tenho pretensão nenhuma, de verdade", afirma Guizé.

Bianca Bin e Sergio Guizé Crédito: Instagram/portalestrelando

"Algumas poucas boas pessoas gostam muito. Estou dividindo com eles. Sempre vão esperar muita coisa de mim, mas a cada personagem esperam muito também, vêm umas críticas de algumas pessoas que às vezes não querem nem entender", acrescenta o ator, que é avesso às redes sociais.

Guizé exemplifica com um vídeo que ainda nem havia estreado no YouTube e já tinha gente dizendo que não havia curtido. "É normal", garante. "Assim como diz você não é obrigado a gostar, eu sou obrigado a levar a sua opinião em conta."

O mesmo não acontece com a opinião da esposa, Bianca Bin, que ele diz consultar a todo momento. A atriz, inclusive, foi parceira na composição de uma das faixas a serem lançadas. "[Ela é uma] super inspiração", derrete-se.

"Ela é talvez a grande responsável, foi quem me deu o empurrão [para lançar o projeto]", diz. "É a minha grande companheira, estamos ligado 24 horas por dia. Eu pergunto tudo para ela, palavra por palavra, letra por letra, composição por composição."

NATUREZA

O casal atualmente mora em uma casa cercada de verde em Indaiatuba (interior de SP). Natural de Santo André (região do ABC paulista), ele foi apresentado à região pelo amigo Lima Duarte, "Estou muito feliz vivendo aqui com a Bianca, com os cachorros e escrevendo muito, lendo muito... Eu penso que eu pude focar no trabalho. Esse disco só foi possível por eu estar aqui, por ter um porto seguro", diz.

A vida mais afastada dos grandes centros ajuda o casal a manter os pés no chão. "Não sinto nada de especial, diferente dos outros", afirma. "Minha vida está boa assim. Tenho meus amigos de sempre, faço as mesmas coisas de sempre, que é música, teatro, e assistir ao jogo do Corinthians... Eu quero manter assim para continuar a ler coisas interessantes e a aprender com outros artistas, já que ninguém faz nada sozinho."

"Eu sei que muita gente não teve a sua oportunidade na pandemia, teve que sair para trabalhar e não tinha nem como parar, não tinha em casa...", lembra. "Tentei honrar essas pessoas para ser útil de alguma forma."

Inclusive, isso foi determinante para que o projeto solo acontecesse. Quem o acompanha de perto sabe que a música não é exatamente uma novidade na vida dele. O ator liderou a banda Tio Che durante cerca de 20 anos. Com a banda, aliás, ele participou de programas como o "Superstar" e "Popstar", ambos da Rede Globo.

Com a pandemia, ele diz que não conseguiu se encontrar com os demais integrantes e decidiu prosseguir com o projeto sozinho. Mas ele afirma que a relação entre os músicos continua ótima e não descarta se reunir com os amigos quando a pandemia deixar (diversos shows que ele faria com a banda tiveram de ser adiados por causa da quarentena).